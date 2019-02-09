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ABD, 20 Temmuz'a kadar Afganistan'da uzlaşma bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 01:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 20 Temmuz'daki Afgan seçimlerine kadar Afgan yönetimiyle Taliban arasındaki müzakerelerde bir sonuca ulaşmayı umduklarını aktardı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 20 Temmuz'da Afganistan'da yapılacak seçimlerden önce Afgan yönetimiyle Taliban arasındaki müzakerelerde bir sonuca ulaşmayı umduklarını ifade etti.

ABD Barış Enstitüsünde konuşan Zalmay Halilzda, ABD'nin Afganistan'da yürüyen müzakerelere ilişkin bakış açısını değerlendirdi.

Halilzad, "(20 Temmuz'da yapılacak) Seçimlerden önce eğer bir barış anlaşmasına varabilirsek Afganistan için bu iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Önlerindeki sürecin zorluklarının farkında olduklarını kaydeden Halilzad, "Eğer barış görüşmelerinde ilerleme sağlayamazsak seçimler yine yapılacaktır ve biz de sağlıklı bir şekilde seçimlerin gerçekleşebilmesi için tüm hazırlıklara destek vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Müzakereler ABD'nin geri çekilmesi üzerine değil"

Barış müzakereleri sürecinde zaman zaman geri adımların da olabileceğini hatırlatan Halilzad, söz konusu müzakerelerin "ABD'nin geri çekilmesi" üzerine olmadığını vurguladı.

Halilzad, "Bir barış anlaşması geri çekilmeye alan açabilir, fakat bizim yürüttüğümüz süreç sadece bir geri çekilme anlaşması değildir." ifadesini kullandı. Özel Temsilci ayrıca her konuda anlaşmaya varılmadan "anlaşmaya varıldı" demeyeceklerini ifade etti.

Taliban'ın kalıcı bir ateşkese henüz hazır olmadığını düşündüğünü de ekleyen Halilzad, bu sürecin de Taliban ile Afgan yönetimi arasındaki kritik konulardan biri olduğunu vurguladı.

Son olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri tarafından bir bildiri yayımlanmıştı.

Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verilmişti.

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