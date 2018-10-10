ABD 2018'de 55 milyar dolar silah satışı yaptı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 2018 mali yılında 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını bildirdi.

Ajansın açıklamasına göre, ABD'nin 2018'de dış askeri satışlar kapsamında yabancı ülkelere toplam bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolar silah satışı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satışın 47,71 milyar dolarının silah satın alan yabancı ülkeler tarafından karşılandığını, kalan miktarın 3,52 milyar dolarının ABD Dışişleri Bakanlığı, 4,42 milyar dolarının ise Savunma Bakanlığı tarafından dış askeri yardım programları kapsamında karşılandığı belirtildi.

ABD, 2017 yılında 41,93 milyar dolar dış askeri satış gerçekleştirmişti.

