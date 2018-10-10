HABER

ABD 2018'de 55 milyar dolar silah satışı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı 2018 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 2018 mali yılında 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını bildirdi.

Ajansın açıklamasına göre, ABD'nin 2018'de dış askeri satışlar kapsamında yabancı ülkelere toplam bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolar silah satışı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu satışın 47,71 milyar dolarının silah satın alan yabancı ülkeler tarafından karşılandığını, kalan miktarın 3,52 milyar dolarının ABD Dışişleri Bakanlığı, 4,42 milyar dolarının ise Savunma Bakanlığı tarafından dış askeri yardım programları kapsamında karşılandığı belirtildi.

ABD, 2017 yılında 41,93 milyar dolar dış askeri satış gerçekleştirmişti.

PARTNERTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyorTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyor
Sınır aşan su kaynaklarının kullanımıSınır aşan su kaynaklarının kullanımı
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısıMeteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı askeri satış Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.