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ABD 2019’da Taleban’la Barış Sağlanabileceğini Umuyor

18.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

Kabil’de ABD, Afgan hükümeti ve Taleban arasında yapılması planlanan görüşmelere ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad liderlik edecek. Afganistan doğumlu ABD’li diplomat Halilzad görüşmeler konusunda iyimser olduğunu söyledi

ABD 2019’da Taleban’la Barış Sağlanabileceğini Umuyor

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi, Nisan 2019’a kadar Taleban’la bir barış anlaşmasına varılmasını hedefliyor.

Yerel basına göre Kabil’de ABD, Afgan hükümeti ve Taleban arasında yapılması planlanan görüşmelere Zalmay Halilzad liderlik edecek.

Afganistan’da Nisan 2019’da başkanlık seçimlerinin yapılması bekleniyor. Barış görüşmelerinin bu tarihten önce tamamlanması ve anlaşmaya varılması umuluyor.

Afganistan doğumlu ABD’li diplomat Zalmay Halilzad görüşmeler konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Halilzad, geçen ay Katar’da Taleban liderleriyle ülkede 17 yıldır devam eden savaşı sonlandıracak yollar aramak için bir araya gelmişti.

Halilzad görüşmelerin amacının barışı ve başarılı bir Afganistan’ı tesis etmek olduğunu söyledi ve bunu ‘kendisine ve uluslararası topluma zarar vermeyen bir Afganistan’ olarak tanımladı.

İki üst düzey Taleban yetkilisiyse Taleban liderlerinin Halilzad’a yeni talepler ileteceğini belirtti.

Taleban geçen ay da Halilzad’a bir dizi talep iletmişti. Bunlara ABD askerlerinin ülkeden ayrılması için takvim ve hapisteki üst düzey Taleban yetkililerinin serbest bırakılması da vardı.

Pakistan Ekim ayında Taleban’ın eş kurucularından birini ve üst düzey bir diğer yetkilisini serbest bırakmıştı.

Görüşmelerin diğer turunun ne zaman başlayacağıyla ilgili tam tarih verilmezken Halilzad, Taleban’ın müzakere ekibinde bazı değişiklikler yapabileceğini söyledi.

Öte yandan Halilzad, ABD destekli Afgan hükümetini Taleban’la görüşmelerden dışlanmayacakları konusunda ikna etmek için Afganistan’daki etkili bazı isimlerden bir heyet oluşturmaya çalışıyor.

Taleban Afgan ve ABD hükümetlerinin barış görüşmeleri konusundaki çalışmalarına rağmen hükümet güçlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sadece son aylarda yüzlerce kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Cumartesi günü ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, durumun geçen yıla oranla çok değişmedini hala bölgede bir çıkmaz olduğunu ancak bir noktada Taleban’ın orta yolu bulacağına inandığını söylemişti.

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