ABD 2019’da Taleban’la Barış Sağlanabileceğini Umuyor

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi, Nisan 2019’a kadar Taleban’la bir barış anlaşmasına varılmasını hedefliyor.

Yerel basına göre Kabil’de ABD, Afgan hükümeti ve Taleban arasında yapılması planlanan görüşmelere Zalmay Halilzad liderlik edecek.

Afganistan’da Nisan 2019’da başkanlık seçimlerinin yapılması bekleniyor. Barış görüşmelerinin bu tarihten önce tamamlanması ve anlaşmaya varılması umuluyor.

Afganistan doğumlu ABD’li diplomat Zalmay Halilzad görüşmeler konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Halilzad, geçen ay Katar’da Taleban liderleriyle ülkede 17 yıldır devam eden savaşı sonlandıracak yollar aramak için bir araya gelmişti.

Halilzad görüşmelerin amacının barışı ve başarılı bir Afganistan’ı tesis etmek olduğunu söyledi ve bunu ‘kendisine ve uluslararası topluma zarar vermeyen bir Afganistan’ olarak tanımladı.

İki üst düzey Taleban yetkilisiyse Taleban liderlerinin Halilzad’a yeni talepler ileteceğini belirtti.

Taleban geçen ay da Halilzad’a bir dizi talep iletmişti. Bunlara ABD askerlerinin ülkeden ayrılması için takvim ve hapisteki üst düzey Taleban yetkililerinin serbest bırakılması da vardı.