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ABD 2020 Başkanlık seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

Demokrat senatör Elizabeth Warren, seçim kampanyası için bağış toplama ve personel istihdamına izin veren keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu - Demokratların en önde gelen figürlerinden olan Warren, aday gösterilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ı koltuğundan edebilecek biri olarak görülüyor

Demokratların önde gelen isimlerinden Massachusetts Eyaleti Senatörü Elizabeth Warren, 2020 ABD Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu.

ABD 2020 Başkanlık seçimleri için ABD Başkanı Donald Trump'ın rakipleri belli olmaya başladı.

Warren, destekçilerine gönderdiği elektronik postada, 2020 ABD Başkanlık yarışı için bir keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu.

Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesinin oluşturulması, kampanya için bağış toplama ve personel istihdamına izin veriyor.

İlk seçim mesajı olarak değerlendirilen kısa bir video da yayınlayan Warren, ailesinin geçmişini ve düşüncelerini açıkladı.

Warren, "Farkımız ne olursa olsun, çoğumuz aynı şeyi istiyor. Çok çalışabilmek, aynı kurallara göre oynamak ve sevdiğimiz insanlarla ilgilenebilmek. Bunun için mücadele ediyorum ve bugün Başkanlık için keşif komitesi kuruyorum.” ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki senatör, Başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu da 2019 yılı başlarında resmen yapacağını belirtti.

Warren, yaklaşık 10 yıl önce çıkan ekonomik krizde büyük bankalara ve kontrolsüz kapitalizme yönelttiği sert eleştiriler ile gündeme gelmişti.

Tüketicilerin korunması çağrıları yaparak halkın sempatisini kazanan Warren, liberal düşünceleri nedeniyle zaman zaman Obama yönetimi ile de ters düşmüştü.

Demokratların en önde gelen figürlerinden olan Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ı koltuğundan edebilecek biri olarak görülüyor.

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ABD 2020 Başkanlık seçimleri Başkan Donald Trump Massachusetts Eyaleti Demokrat Senatörü Elizabeth Warren

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