ABD 2020 Başkanlık Seçimlerine Hazırlanmaya Başladı

Kongre ara seçimlerinin ardından iki büyük parti şimdiden sıradaki yarışa, 2020 başkanlık seçimleri için hazırlanmaya başladı.

Başkan Donald Trump seçimin ardından düzenlediği basın toplantısında son sekiz yılda ilk kez Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu ele geçirdiği ara seçimleri Cumhuriyetçiler’in başarısı olarak göstermeye çalıştı: ‘‘Bu bizim için büyük bir zaferdi. Ve yine uzlaşma yanlısı bir bakış açısıyla olayların bu şekilde gelişme biçimi bizim için çok daha iyi olabilir. Çünkü ben Demokratlar eğer isterse bir dizi fevkalade yasa çıkarabileceğimize gerçekten inanıyorum.’’

Trump’ın yardımıyla, Senato’da zaten çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler birkaç yeni koltuk daha kazandı.

Ancak Demokratlar şimdiden seçim sonucunun, görevine ikinci dört yıllık dönemde devam etmek üzere 2020 yarışına hazırlanan Başkan’a bir uyarı niteliğinde olduğu görüşünde.

Senatör Chuck Schummer, ‘‘Cumhuriyetçiler kadınların, azınlıkların ve banliyölerin oylarını öyle önemli ölçüde kaybetti ki bu 2020’de aday olacak her Cumhuriyetçi’yi ve Başkan’ı kaygılandırmalı.’’