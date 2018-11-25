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ABD 2020 Başkanlık Seçimlerine Hazırlanmaya Başladı

25.11.2018 21:07 | Son Güncelleme

Kongre ara seçimlerinin ardından iki büyük parti şimdiden sıradaki yarışa, 2020 başkanlık seçimleri için hazırlanmaya başladı

ABD 2020 Başkanlık Seçimlerine Hazırlanmaya Başladı

Kongre ara seçimlerinin ardından iki büyük parti şimdiden sıradaki yarışa, 2020 başkanlık seçimleri için hazırlanmaya başladı.

Başkan Donald Trump seçimin ardından düzenlediği basın toplantısında son sekiz yılda ilk kez Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu ele geçirdiği ara seçimleri Cumhuriyetçiler’in başarısı olarak göstermeye çalıştı: ‘‘Bu bizim için büyük bir zaferdi. Ve yine uzlaşma yanlısı bir bakış açısıyla olayların bu şekilde gelişme biçimi bizim için çok daha iyi olabilir. Çünkü ben Demokratlar eğer isterse bir dizi fevkalade yasa çıkarabileceğimize gerçekten inanıyorum.’’

Trump’ın yardımıyla, Senato’da zaten çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler birkaç yeni koltuk daha kazandı.

Ancak Demokratlar şimdiden seçim sonucunun, görevine ikinci dört yıllık dönemde devam etmek üzere 2020 yarışına hazırlanan Başkan’a bir uyarı niteliğinde olduğu görüşünde.

Senatör Chuck Schummer, ‘‘Cumhuriyetçiler kadınların, azınlıkların ve banliyölerin oylarını öyle önemli ölçüde kaybetti ki bu 2020’de aday olacak her Cumhuriyetçi’yi ve Başkan’ı kaygılandırmalı.’’

Partilerüstü Politika Merkezi uzmanı John Fortier, bu yılki Kongre ara seçimlerinde iki partinin seçmenleri için de oy vermelerini etkileyen kilit unsurun Başkan Trump olduğu görüşünde: ‘‘Donald Trump Cumhuriyetçi eyaletlerde, kırsalda ve küçük kentlerde çok iyi sonuçlar aldı. Ancak Demokratlar büyük kentlerin banliyölerinde Trump’a daha çok karşı çıkan daha eğitimli beyaz seçmenin oylarını topladı.’’

Virginia Üniversitesi’nden Profesör Larry Sabato’ya göre Demokratlar’ın şimdiki mücadelesi Başkan’la birlikte çalışmak ve yönetimini soruşturmak arasında bir denge kurmak olacak: ‘‘Demokratlar çok iyi sonuçlar aldı, ancak bu yine de Cumhuriyetçiler’in ortalığı silip süpürdüğü 2010’daki kadar iyi bir başarı değil. Ve eğer Demokratlar bunu önemsemezlerse iki yıl daha Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta kaldıktan sonra Trump’ın yeniden seçilmesine ve Cumhuriyetçiler’i yeniden iktidara taşımasına seyirci kalırlar.’’

Demokratlar kuzeyde bazı kilit valilik yarışlarını kazandı. Jim Kessler’a göre bu onlara 2020 başkanlık seçiminde yardım edebilir.

Üçüncü Yol düşünce kuruluşundan Jim Kessler, ‘‘Trump’ın 2016’da başarılı olduğu eyaletlerde bu kez Demokratlar başarı kazandı. Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania’da Demokratlar ılımlı isimleri valilik koltuğuna oturttu. Hepsi onların eyaletlerinde kazandı. 2016’da çatlayan Mavi Demokrat duvar, 2020’de Demokratlar’ın doğru kişiyi başkanlığa aday göstermesiyle yeniden inşa edilebilir,’’ diyor.

Demokratlar Ocak ayında Temsilciler Meclisi’nde çoğunuluğu ele geçirdikleri için Washington’da güç dengelerini değiştirecek.

Demokratlar aynı zamanda 2020’ye göz diken Başkan Trump’a ikinci dört yıllık dönemi vermeyecek adayı bulmaya çalışıyor.

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