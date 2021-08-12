HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD 2020 Nüfus Sayımı Sonuçları Açıklanıyor

ABD 2020 Nüfus Sayımı Sonuçları Açıklanıyor

12.08.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki 10 yıl boyunca Kongre ve yerel seçim bölgelerinin belirlenmesinde kullanılacak olan nüfus sayımı sonuçlarının şiddetli partizan tartışmalara neden olması bekleniyor

ABD 2020 Nüfus Sayımı Sonuçları Açıklanıyor

ABD Nüfus Sayımı Dairesi, 2020 nüfus sayımı sonuçlarını bugün açıklıyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Kongre ve yerel seçim bölgelerinin belirlenmesinde kullanılacak olan nüfus sayımı sonuçlarının hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin taraf olacağı şiddetli partizan tartışmalara neden olması bekleniyor.

Yeni açıklanacak veriler, ABD'de hangi ilçe, kent, kasaba ve mahallelerin en çok nüfus kaybına uğradığını ya da nüfus kazandığını gösterecek. Bu veriler, 44 eyaletin Temsilciler Meclisi'ndeki 429 seçim bölgesinin ve eyalet bazındaki 7 bin 383 yerel seçim bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesinde kullanılacak. Resmi hedef, her seçim bölgesinin takriben aynı sayıda seçmene sahip olmasını sağlamak.

Ancak hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin yeni Kongre seçim bölgelerinin gelecekte yapılacak seçimlerde kendi adaylarının seçimleri kazanmasına yardımcı olacak şekilde belirlenmesi amacıyla harekete geçmesi bekleniyor. ABD'de "gerrymandering" olarak bilinen bu süreçte partilerin elde edeceği başarı; vergilerin ve harcamaların artıp-artmayacağı, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının onaylanıp-onaylanmayacağı ya da kürtaja erişimin kısıtlanıp-kısıtlanmayacağı gibi politikaların belirlenmesinde rol oynayacak.

Sayım sonuçları ara seçimleri etkileyebilir

Eyaletler, her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı sonuçları çerçevesinde ABD Temsilciler Meclisi'ni oluşturan seçim bölgelerinin sınırlarını, seçmenlerin yaşadıkları bölgeleri temel alarak yeniden belirliyor.

Nüfus Sayımı Dairesi'nin Nisan ayında açıkladığı eyalet bazlı veriler, Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Teksas, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinin nüfus artışı nedeniyle önümüzdeki yıl yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde sandalye kazanacağına işaret ediyordu.

Uzmanlar, Cumhuriyetçiler'in sadece seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle bile Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin sahip olduğu dar marjlı üstünlüğü ele geçirebileceğini öngörüyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2020 Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmek için sadece beş sandalye kazanması yeterli olacak. Bu dar marjın seçim bölgesi sınırlarının hassas hesaplarla Cumhuriyetçi Parti lehine olacak şekilde çizilmesiyle kapanması söz konusu olabilir.

Demografik denge değişiyor mu?

Demografi uzmanları, 2020 nüfus sayımı verilerinin ABD tarihinde beyaz nüfusun ilk kez gerilediği, azınlıklarınsa nüfustaki çoğalmanın tamamını temsil ettiğini göstermesini bekliyor.

2020 nüfus sayımı, Corona virüsü pandemisi nedeniyle beklenenden daha uzun sürdüğü için veriler, planlanandan aylar sonra açıklanıyor olacak. Bu gecikme nedeniyle bazı eyaletler, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili takvimin ertelenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Son nüfus sayımı sonuçları, ABD'deki beyaz, siyah, Latin ve Uzakdoğu kökenlilerin hangi bölgeleri daha fazla tercih ettikleriyle ilgili ayrıntıları da gözler önüne serecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdiKarnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdi
Selde 8 katlı bina böyle yıkıldıSelde 8 katlı bina böyle yıkıldı
Çin ilk kez ABD'yi geride bıraktıÇin ilk kez ABD'yi geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.