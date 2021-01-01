ABD 2020 Seçim Maratonunda Son Durak Georgia

Seçilmiş Başkan Joe Biden hala seçim mitinglerine katılıyor. Çünkü göreve geldiğinde planladıklarını hayata kolayca geçirebilmesi için Senato'da da Demokrat Parti çoğunluğuna ihtiyacı var.
İşte bu yüzden de Biden, Georgia eyaletinde senatör olmak için yarışan Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff’u destekliyor, onların seçim kampanyalarında yer alıyor.
Raphael Warnock ve Jon Ossoff… Bu iki adayın da, Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler'ı mağlup etmesi gerekecek. Böylece Demokratlar, Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyuyla Senato'nun kontrolunu ele geçirebilir. Ama kaybederlerse Cumhuriyetçiler çoğunluğu koruyacak ve Biden Kongre’de nispeten daha az siyasi güce sahip olacak.
Kasım seçimlerinde eyalette hiçbir aday salt çoğunluğu almayınca, bu ikinci tur seçim yarışı, ulusal çapta büyük ilgi görüyor.
Sonucu büyük bir merakla beklenen Georgia’daki ikinci tur seçimler, önümüzdeki iki yıl boyunca Amerikan Kongresi'ndeki güç dengesini belirleyecek.
İşte bu yüzden Cumhuriyetçi adaylar, seçmenlerine, Demokrat Beyaz Saray ve çoğunluğun Demokratlar’da olduğu Temsilciler Meclisi'ne karşı bir güvenlik duvarı olacakları vaadinde bulunuyor.
Ancak elle yapılan yeniden sayımla, Biden'ın Georgia’da 12 bine yakın oy farkıyla seçimin kazananı olduğu tasdik edildi.
Bu yakın fark da, geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan eyalette durumun tersine çevrilmesinin kolay olmayacağını gösteriyor.
Georgia’da 5 Ocak’taki seçim için geri sayım sürerken, erken oy verme süreci de devam ediyor.