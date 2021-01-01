ABD 2020 Seçim Maratonunda Son Durak Georgia

Seçilmiş Başkan Joe Biden hala seçim mitinglerine katılıyor. Çünkü göreve geldiğinde planladıklarını hayata kolayca geçirebilmesi için Senato'da da Demokrat Parti çoğunluğuna ihtiyacı var.

İşte bu yüzden de Biden, Georgia eyaletinde senatör olmak için yarışan Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff’u destekliyor, onların seçim kampanyalarında yer alıyor.

Raphael Warnock ve Jon Ossoff… Bu iki adayın da, Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler'ı mağlup etmesi gerekecek. Böylece Demokratlar, Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyuyla Senato'nun kontrolunu ele geçirebilir. Ama kaybederlerse Cumhuriyetçiler çoğunluğu koruyacak ve Biden Kongre’de nispeten daha az siyasi güce sahip olacak.

Kasım seçimlerinde eyalette hiçbir aday salt çoğunluğu almayınca, bu ikinci tur seçim yarışı, ulusal çapta büyük ilgi görüyor.

Sonucu büyük bir merakla beklenen Georgia’daki ikinci tur seçimler, önümüzdeki iki yıl boyunca Amerikan Kongresi'ndeki güç dengesini belirleyecek.