ABD 2022'ye Omicron Gölgesinde Giriyor

Amerika’nın dört bir yanında görüntüler benzer. Yılbaşı için rengarenk ışıklandırılmış sıra sıra evler.

Noel baba, ren geyikleri, kardan adam maketleri…

Amerikalılar ülkede baskın hale gelen Corona virüsü varyantı Omicron’un gölgesinde 2022’yi karşılamaya hazırlanırken, umutlarını da korumaya çalışıyor.

Turist April Barberson, “Hepimiz evlerimizde kendimizi köşeye sıkıştırılmış gibi hissederken, bu dekorasyonları görmek çok hoş. Unutulmayacak güzel bir anı gibi” diyor.

Ancak son veriler daha bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle salgının fazlasıyla hız kazandığını gösteriyor. Omicron’un Amerika’da delta varyantının yerini alarak yeni vakaların yüzde 75’inden fazlasını oluşturması üç hafta bile sürmedi.

CDC Başkanı Doktor Rochelle Walensky, “Ülkenin bazı bölgelerinde, Omicron vakaları daha da arttı ve doğuda, batıda, Ortabatıda, Güney ve Kuzey eyaletlerinin bazı bölümlerinde vakaların tahmini yüzde 90'ını oluşturuyor. Ülke çapında Omicron oranındaki bu hızlı artış, dünya çapında gördüklerimize benzer’’şeklinde konuştu.

En fazla artış oranı başkent Washington’da… Vaka sayıları son iki haftada yüzde 440 artmış görünüyor.

Washington sakini Trevor Reilly, "İşyerimdeki birçok kişinin testleri pozitif çıktı. Testlerim hala negatif, ancak vakalar özellikle son birkaç gündür rekor seviyelere ulaştığından seyahat etme konusunda kesinlikle daha çok tereddüt ediyorum" diyor.

Ancak herkes Washington sakini Trevor Reilly gibi düşünmüyor. Amerikan Otomobil Derneği 23 Aralık ile 2 Ocak arasında en az 109 milyon Amerikalı'nın yola çıkacağını, uçağa bineceğini veya başka bir şekilde 80 kilometreden fazla seyahat edeceğini tahmin ediyor. Bu sayı, 2020'ye göre yüzde 34'lük bir artışa işaret ediyor.

Yolcu Isaiah Cromit, “Sonsuza kadar bununla yaşamak zorunda kalacağız, bu noktada bence bir şekilde bunu kabul etmeliyiz ve bir şekilde hayatımıza devam edip seyahat etmeyi sürdürmeliyiz. Eğlenmeliyiz. Ailemizi görmeliyiz. Tatil planları yapmalıyız’’ şeklinde konuşuyor.

Öte yandan başkent Washington ve birçok eyalette, sağlık merkezleri ya da özel test merkezleri önünde PCR testi yaptırmak için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bazıları hasta olma korkusu yaşayanlar.

Charlene Washington, “Covid fobim var bu testi yaptırmam gerek. Noel’de çok az kişiyle bir arada olacağım ama hepimiz güvende olmak için test yaptırıyorum” diypr.

Bazıları seyahat etmek için de test sonucu göstermek zorunda olanlar.

Abiy Adebe, “Afrika’ya seyahat edeceğim. O nedenle hazırlıklı olmak ve hastalanmadığımı bilmek istiyorum’’ şeklinde konuşuyor.

Evlerde yapılabilen antijen testlerinde de kıtlık yaşanıyor. Birçok eyalette ve ücretsiz ev tipi test dağıtan merkezlerde, halk kütüphanelerinde test kiti kalmadı.

Ülkenin en büyük iki eczane ağı CVS ve Walgreens, kişi başı test kiti satışlarını sınırladı. Amazon’da da en fazla 10 adet test satın almaya izin veriliyor.

Biden yönetimi de 500 milyon test kitini Amerikalılar’a göndermeye Ocak ayından itibaren başlayacak.

Başkan Joe Biden, “Bu testleri Amerikalılara ücretsiz dağıtacağız. Bunları evinize teslim edilmesini isteyebileceğiniz internet sitelerimiz olacak. Google'da da yakınınızdaki ücretsiz COVID test merkezi bulmanızı daha kolay hale getirdik’’ şeklinde konuştu.

Geçen hafta içinde Gıda ve İlaç Dairesi FDA’in ağızdan alınacak ilk hap şeklindeki Corona ilacını onaylaması ise umut verdi, virüsle mücadelede yeni bir dönüm noktası olacak.

Üretici firma Pfizer, evde kullanılabilecek reçeteli antiviral ilaç Paxlovid’in ağır hastalık riski yüksek kişileri için hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğunu bildirdi.

İlacın Omicron'a karşı etkinliğini koruduğunun da açıklanması, 2022 için umut veren bir gelişme oldu. FDA, Paxlovid'in ardından Merck'in hapına da onay verdi. Yeni yıl için tek dilek ise başka bir varyantın ortaya çıkmaması.

