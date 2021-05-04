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ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik tatbikata başlattı

04.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı 'Defender Europe 21' tatbikatının başladığını duyurdu.

ABD, 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik tatbikata başlattı

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıkladı.

Kirby, "Tatbikatta ABD, müttefikleri ve ortakları olmak üzere 26 farklı ülkeden 28 bin asker görev alacak ve doğası gereği savunma amaçlı. Saldırganlığı caydırmaya odaklanırken, kuvvetlerimizi krize yanıt vermeye ve gerekirse büyük çaplı savaş operasyonları yapmaya hazırlıyor. Tatbikat, birbiriyle bağlantılı birkaç çok uluslu tatbikatı kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın Arnavutluk'ta başladığını belirten Sözcü, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ın da bugün gün içinde tatbikatın açılış törenine katılacağını kaydetti.
Türkiye de bu tatbikatta yer alıyor.

ALASKA'DA TATBİKAT YAPACAKLAR

Aynı zamanda Alaska kıyılarında Kuzey Kıyı Tatbikatı'nın da ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerince icra edileceğini duyuran Kirby, "Ortak birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve savaşa hazırlığı artırmak için üst düzey, gerçeğe yakın bir savaş uçağı eğitimine odaklanan tatbikata, yaklaşık 15 bin asker ve 240 uçak katılıyor" dedi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerine NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatının yapılacağı bölgelerde olumsuz gelişmeler yaşanması halinde derhal müdahalede bulunmaya hazır olma emri vermişti.

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