ABD 28 Parça Tarihi Eseri Türkiye’ye İade Etti

New York Manhattan Bölgesi Başsavcılığı, iki farklı operasyonda ele geçirdiği Anadolu kökenli 28 parça tarihi eseri Türkiye’ye iadesi için New York Başkonsolosluğu’na teslim etti.

Manhattan Başsavcılığı, Anadolu kökenli tarihi eserlerin iki ayrı koleksiyoncuya düzenlenen farklı soruşturma ve operasyonlar sonrasında ele geçirildiğini açıkladı. -

Manhattan Bölge Başsavcılığı, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından biri olan milyarder Michael Steinhardt'a yönelik operasyonda çalındığı tespit edilen Anadolu kökenli 14 tarihi eser, diğer bir operasyonda koleksiyoncu Arnold Peter Weiss'ten ele geçirilen 12 madeni para ve iki tarihi eserin Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na, törenle teslim edildiğini açıkladı. Başsavcılık, tarihi eserlerin maddi değerinin yaklaşık 4,6 milyon dolar olduğunu kaydetti.

İade edilen parçalar arasında kökeni MÖ 400'e dayanan ve Milas'taki yağmalamanın ardından, 1990'ların başında uluslararası sanat piyasasında ortaya çıkan tören kasesi “Geyik Başı Rhyton” var. Steinhardt'ın 1991'de bir galeriden satın aldığı Geyik başı kasenin bugünkü değeri 3.5 milyon dolar.

ABD’de ele geçen tarihi eserlerin Türkiye iade edilme süreciyle ilgili New York Başkonsolosluğu ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi’nde iki ülke yetkililerinin katıldığı bir tören düzenlendi. ABD’de ele geçirildikten sonra Türkiye’ye iade süreci başlayan 28 parçanın bir süre sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

ABD’de ele geçen tarihi eserlerin idesinin, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Amerikalı yetkililerle iki yıl süren çalışması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Türk yetkililerin, Manhattan Bölge Başsavcılığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile iletişime geçerek tarihi eserlerin Türkiye’ye iade sürecini başlattığı belirtildi.

“Uluslararası cezai soruşturma yıllar sürdü”

Manhattan Bölge Başsavcılığı, dünyanın en büyük antik sanat koleksiyoncularından biri olan Michael Steinhardt hakkında uzun yıllardan beri devam eden uluslararası cezai soruşturma kapsamında, 70 milyon dolar değerinde 180 çalıntı tarihi esere el konulduğunu, Türkiye’ye iade edilen tarihi eserlerin 14'ünin Steinhardt'tan ele geçirildiğini, iki tarihi eser ve 12 sikkenin de başka bir soruşturma kapsamında 2012 yılında Arnold Peter Weiss'e düzenlenen operasyon sırasında el konulduğunu açıkladı.

Manhattan Bölge Başsavcılığı, tüm tarihi eserlerin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı Özel Ajan Yardımcısı Michael Alfonso’nun da katıldığı, Türkevi’nde düzenlenen bir törende Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün, iade sürecindeki çabalarından dolayı Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

“Çalıntı ve yağmalanmış eserler”

Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg, değeri yaklaşık 4,6 milyon dolar olan 28 eserin Türkiye halkına iade edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Manhattan Bölge Başsavcısı Bragg, "Manhattan sayısız sanat müzesine, sanat galerisine ve antika mağazalarına ev sahipliği yapıyor. Ancak sanat dünyasındaki pek çok kişinin kabul edemediği şey çalınan eserlerin bir mal olarak değerlendirilip en yüksek parayı teklif edene satılması kabul edilemez. Bu durum dünya çapında gerçekleşen hırsızlık ve yağmaların kanıtıdır. Koleksiyoncular elde ettikleri eserlerin yasallığını ve çalıntı olup olmadığını öğrenmek için ellerinden geleni yapmalıdır. Biz çalınan ve yağmalanan bu eserlerin ticaretini yapanlarla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

