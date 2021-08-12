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ABD 3. Doz Aşıyı Onaylama Aşamasında

12.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), özellikle bağışıklık sistemi zayıf düşenler başta olmak üzere bazı kişilere, üçüncü doz Corona aşısını onaylama hazırlığında

ABD 3. Doz Aşıyı Onaylama Aşamasında

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), özellikle bağışıklık sistemi zayıf düşenler başta olmak üzere bazı kişilere, üçüncü doz Corona aşısını onaylama hazırlığında.

Buna göre FDA yetkilileri, belirlenen kriterlere uygun kişiler için, üçüncü doz Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşısını bugün onaylayabilir. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir danışman ekibin de konuyla ilgili görüşmek üzere yarın biraraya gelmesi bekleniyor.

Organ nakli gerçekleştirilen ya da kanser olanlar gibi sağlık durumları risk altında olan kişilere ek doz aşı yapılıp yapılmaması bir süredir bilim dünyasının da gündeminde.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, organ nakli olan birçok hastada, iki doz Corona aşısının ardından çok az ya da hiç antikor üretimi gözlemlenmediği sonucuna varıldı. Ancak bu araştırmada gözlemlenen hastalar, üçüncü doz aşıyı olduktan sonra, vücudun virüse karşı ürettiği antikor oranı yükseldi.

ABD’de gerek belirli hastalıklar, gerekse kullandıkları reçeteli ilaçlar nedeniyle 3 ila 9 milyon kişinin bağışıklık sistemini zayıf durumda olduğu belirtiliyor.

CDC ayrıca kısa bir süre önce sonuçlanan araştırmanın ardından hamile kadınların da en az bir doz Corona virüsü aşısının ardından düşük riskinin artmadığı kanısına vardı ve hamile kadınlara aşı olma önerisinde bulundu.

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