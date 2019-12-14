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ABD, 3 Rus şirketini yaptırım listesinden çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

ABD’nin yaptırım listesine aldığı 3 Rus şirketinin bugünden itibaren yaptırım listesinden çıkartıldığı ifade edildi.ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimlerden dolayı Amerika tarafından birçok Rus şirket yaptırım listelerine alınmıştı.

ABD’nin yaptırım listesine aldığı 3 Rus şirketinin bugünden itibaren yaptırım listesinden çıkartıldığı ifade edildi.
ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimlerden dolayı Amerika tarafından birçok Rus şirket yaptırım listelerine alınmıştı. Son olarak Lübnan’da faaliyet yürüten Hizbullah ile kara para aklama suçlamasıyla ABD tarafından yaptırım listesine alınan Rus Tsentr avtoobsluzhivaniya, Vertikal ve Yunikom şirketlerinin listeden çıkarıldığı açıklandı. Bu şirketlerin yaptırım listesine alınma gerekçesi ise Washington merkezli Evil Corp. Hacker grubu üyesi Rus Denis Gusev’in aracılığıyla şirketler ile Hizbullah’ın kara para akladığı iddiası olmuştu. Rus şirketlerinin kara listeden çıkarılmasının nedeni açıklanmazken Rus basını bu 3 şirketin listeden çıkarılmasının sebebinin isim benzerliklerinin anlaşılmasından kaynaklandığını yazdı.

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