ABD 35 Bin Çalışma Vizesi Daha Veriyor

ABD, 2022 mali yılının ikinci yarısında tarım dışı sektörlerde 35 bin ek çalışma vizesi daha verecek. İç Güvenlik Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belirlenen kriterlere uyan işverenler 30 Eylül 2022 tarihine kadar H-2B vizesi sahiplerini mevsimsel işçi olarak istihdam edebilecek.

Ek vize kararının, ülkedeki işgücü eksikliği nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Devreye sokulan 35 bin H-2B vizesinin 23 bin 500’ü, son üç mali yıl içinde bu vizeyle ABD’de çalışanların ülkeye yeniden mevsimlik işçi olarak dönebilmesini sağlıyor. Geriye kalan 11 bin 500 vize ise El Salvador, Guatemala, Honduras ve Haiti’den gelecek olan mevsimlik işçilere verilecek.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro N. Mayorkas, konuyla ilgili olarak, “Bu ek H-2B vizeleri işverenlerin, işgücü kıtlığının yaşandığı bu en kritik dönemde mevsimsel işçi talebini karşılamalarına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı ve bu vizelerin, yabancılara, “ABD’ye gelerek Amerikalı işçilerin istihdam edilmediği işlerde gelir sağlamaları için önemli bir işçi güvencesi ve yasal bir yol” sunduğuna dikkat çekti.

H-2B vize programı çerçevesinde işçi çalıştırmak isteyen işverenler, bu vize ile yurtdışından gelecek kişilerin çalışacağı alanlarda istihdam edilmeyi isteyen ve gerekli becerilere sahip olan Amerikalılar’ın sayısının yeterli olmadığını, Çalışma Bakanlığı’ndan temin edilen bir sertifakayla kanıtlamakla yükümlü. H-2B vizesiyle yurtdışından işçi istihdam edecek işverenlerin tarım dışı alanlarda faaliyet gösteriyor olması gerekiyor.

H-2B vize programıyla işçi istihdam eden işverenler ilgili çalışma yasalarını ihlal etmeleri durumunda haklarında inceleme başlatılıyor.

