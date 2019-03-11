HABER

ABD 8 DEAŞ mensubunu geri alan Fas'ı tebrik etti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 07:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri alan Fas yönetimini tebrik etti.

ABD 8 DEAŞ mensubunu geri alan Fas'ı tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'deki yabancı DEAŞ'lılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Palladino, Fas'ın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Fas yönetimini terörle mücadele konusundaki kararlılığından dolayı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Fas'ın Suriye'deki DEAŞ üyesi vatandaşlarını geri alma kararının, diğer ulusları da cesaretlendirmesi gerektiğini belirten Palladino, "Yabancı terörist savaşçıları ait oldukları ülkelere geri göndermek, savaş alanına geri dönmelerini engellemenin en iyi yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Fas yönetimi, günün erken saatlerinde Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını güvenli bir şekilde geri aldığını duyurmuş ve bu kişilerin terör olaylarına karışmış olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak haklarında soruşturma açılacağını açıklamıştı.

Fas Ulusal Güvenlik Müdürlüğü Sözcüsü Bubker Sebik, DEAŞ'a mensup bin 692 Faslı olduğunu, bunlardan 242'sinin tutuklandığını kaydetmişti.

(AA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!
Buteflika Cezayir’e DöndüButeflika Cezayir’e Döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Fas Robert Palladino

En Çok Okunan Haberler

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hatice'den transparan şov! Podyumdaki hareketiyle 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Podyumdaki hareketiyle 'Yok artık' dedirtti!

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali

İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi... İşte ateş üzerinde yürüme festivali

Etiyopya'daki uçak kazasının ardından 'Boeing' uçakları için 'tüm uçuşları durdurun' talimatı

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Yardım konvoylarını yakanların Maduro karşıtları olduğu ortaya çıktı!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

ABD basınından bomba iddia! Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

Trump'tan 8,6 milyar dolarlık istek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ülkesine döndü

Tedavi görüyordu! Ve döndü...

Dışişleri'nden Etiyopya'da düşen uçakla ilgili açıklama

Düşen uçakla ilgili Türkiye'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.