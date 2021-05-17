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ABD 80 Milyon Doz Aşıyı Başka Ülkelerle Paylaşacak

17.05.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden Haziran ayı sonuna kadar Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson üretimi olan 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacaklarını belirtti. Aşıyı avantaj elde etmek için kullanmayacaklarının mesajını verdi

ABD 80 Milyon Doz Aşıyı Başka Ülkelerle Paylaşacak

ABD Başkanı Joe Biden Haziran ayı sonuna kadar Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson üretimi olan 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacaklarını belirtti. Biden, “Rusya ve Çin’in aksine” aşıyı bir avantaj elde etmek amacıyla kullanmayacaklarının mesajını verdi.

Biden yönetimi daha önce de henüz kullanım için ABD’de onay almamış olan AstraZeneca aşısından 60 milyon dozu başka ülkelere göndereceklerini açıklamıştı.

Beyaz Saray’da Corona virüsü salgınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgileri Amerikan kamuoyuyla paylaşan Başkan Biden, ABD’de kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almış olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşı stoklarından bu dozların başka ülkelerle paylaşılacağını söyledi.

AstraZeneca aşı dozları, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) güvenlik açısından yaptığı değerlendirme tamamlandıktan sonra başka ülkelere gönderilecek.

Son açıklanan rakamlarla birlikte, ABD’nin Haziran ayı sonuna kadar başka ülkelerle paylaşmayı planladığı doz sayısı 80 milyonu bulacak.

Biden: “Rusya ve Çin’in yaptığı gibi aşılarımızı kendimize ayrıcalık sağlamak için kullanmayacağız”

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, eski ABD başkanlarından Franklin Roosevelt’in İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı slogana atıfta bulunarak, “Amerika İkinci Dünya Savaşı’nda nasıl demokrasi cephaneliği olduysa, pandemiye karşı mücadelede de ulusumuz aşı cephaneliği olacak” ifadelerini kullandı.

Biden, dünya genelinde etkili olan pandemi kontrol altına alınmadan, “Amerika’nın tam olarak güvende olmayacağını bildiklerini” söyledi. Rusya ve Çin gibi ülkelerin kendi ürettikleri aşıları siyasi kazanım elde etmek için başka ülkelere gönderdikleri imasında bulunan Başkan Biden, “Aşılarımızı başka ülkelerden ayrıcalık elde etmek için kullanmayacağız” dedi.

ABD’nin Corona virüsü salgını koordinatörü Jeff Zients, Biden yönetiminin aşı dozlarının diğer ülkelerle paylaşılması sürecinden de sorumlu olacak.

Aşı dozlarının hangi ülkelerle paylaşılacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. ABD bugüne kadar 4,5 milyon doz AstraZeneca aşısını Kanada ve Meksika ile paylaştı.

50 eyaletin tamamında vaka sayıları düşüşte

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’nın 50 eyaletin tamamında vaka sayılarının düşüşte olduğuna, virüs yüzünden yaşanan can kayıplarının da 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük düzeye indiğine dikkat çekti.

ABD’de 157 milyondan fazla kişi aşının en az bir dozunu yaptırdı, 123 milyon kişi de virüse karşı tamamen aşılanmış durumda.

Biden yönetimi ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar 160 milyon kişinin tamamen aşılanmış olmasını hedefliyor.

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