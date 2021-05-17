ABD 80 Milyon Doz Aşıyı Başka Ülkelerle Paylaşacak

ABD Başkanı Joe Biden Haziran ayı sonuna kadar Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson üretimi olan 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacaklarını belirtti. Biden, “Rusya ve Çin’in aksine” aşıyı bir avantaj elde etmek amacıyla kullanmayacaklarının mesajını verdi.

Biden yönetimi daha önce de henüz kullanım için ABD’de onay almamış olan AstraZeneca aşısından 60 milyon dozu başka ülkelere göndereceklerini açıklamıştı.

Beyaz Saray’da Corona virüsü salgınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgileri Amerikan kamuoyuyla paylaşan Başkan Biden, ABD’de kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almış olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşı stoklarından bu dozların başka ülkelerle paylaşılacağını söyledi.

AstraZeneca aşı dozları, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) güvenlik açısından yaptığı değerlendirme tamamlandıktan sonra başka ülkelere gönderilecek.

Son açıklanan rakamlarla birlikte, ABD’nin Haziran ayı sonuna kadar başka ülkelerle paylaşmayı planladığı doz sayısı 80 milyonu bulacak.