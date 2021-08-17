"ABD 8'inci Ayda Takviye Doz Aşı Tavsiye Edecek"

ABD'li sağlık uzmanlarının Corona virüsünün hızla yayılan Delta varyantına karşı kalıcı koruma sağlamak amacıyla yaşa bakılmaksızın Corona virüsü aşısının ikinci dozunun üzerinden sekiz ay geçtikten sonra üçüncü takviye doz aşı yaptırılması tavsiyesinde bulunacakları bildirildi.

Federal sağlık yetkilileri, tam aşılı kişilerin yaklaşan sonbahar aylarında takviye doz aşı olmalarının gerekip-gerekmediğini belirlemeye çalışıyor. Yetkililer, ABD'deki vaka sayılarını ve İsrail gibi, Ocak ayında aşılananlar arasında aşının ağır hastalığa karşı etkisinin düştüğüne ilişkin ön çalışmaların yapıldığı başka ülkelerdeki durumu değerlendiriliyor.

Associated Press haber ajansıyla konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, ABD'nin takviye aşılara ilişkin açıklamayı bu hafta içinde yapabileceğini söyledi.

Takviye doz aşıların ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşılara resmi tam onayı vermesinden sonra yaygın olarak yapılmaya başlanması bekleniyor. FDA'nin Pfizer-BioNTech aşısını önümüzdeki haftalarda acil kullanım onayından bir adım öteye geçerek tam olarak ruhsatlandırması bekleniyor.

ABD'li sağlık yetkilileri, geçen hafta, bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kişilere takviye doz aşı yapılması tavsiyesinde bulunmuştu. Yetkililer, bu öneriyi, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin virüs kapma riskinin yüksek olması ve aşıların etkinliğinin zaman içinde zayıflamasına dayanarak getirmişti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı Dr. Francis Collins, Pazar günü çıktığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD'nin önümüzdeki haftalarda bu sonbahar aylarında Amerikalılar'ın takviye doz aşı yaptırmaları gerekip-gerekmediği konusunda karara varabileceğini söylemişti.

Takviye doz aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, yaşlı bakımevleri sakinlerine ve diğer yaşlı Amerikalılara yapılması bekleniyor. Bu gruplarda yer alan kişiler, geçen Aralık ayında aşılar acil kullanım onayı aldığında da ilk aşılananlardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre 2020 yılının Aralık ayından bu yana 198 milyon Amerikalı, en az bir doz Corona virüsü aşısı oldu. ABD'de 168 milyon kişi, tam olarak aşılandı. Ancak ABD yine de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle dördüncü enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya. Delta varyantı en çok aşısız kişiler arasında yayılmasına rağmen bazı tam aşılı kişilere bulaştığı vakalar da tespit edildi.

Kitlesel aşılama programında sadece Pfizer aşısının kullanıldığı İsrail'de Delta varyantının yayılmasını kontrol altına almak için beş aydan uzun süre önce aşılanan 60 yaş üzerindeki kişilere takviye doz aşı yapılmaya başlandı.

Yetkililer, aylardır, verilerin, çift dozluk Pfizer ya da Moderna aşıları ya da tek dozluk Johnson & Johnson aşısıyla aşılanan kişilerin Delta varyantına karşı bile korunduğunu gösterdiğini söylüyor. Ancak yetkililer, Pazar günkü açıklamalarla, takviye doz aşı yaptırma zamanının beklenenden daha kısa süre gelebileceği olasılığına karşı hazırlık yaptıklarının işaretini verdi.

"Aşıların etkinliğini yitirmeye başlayabileceğiyle ilgili kaygılar mevcut" diyen NIH Başkanı Dr. Collins, "Delta varyantı, hepimiz için başa çıkması zor bir durum. Aşıların etkisini yitirebilmesi ve Delta'nın can sıkıcı bir varyant olması, belki de sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerinden başlamak ve daha sonra nüfusun geneline yaymak üzere takviye aşılara ihtiyacımız olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Dr. Collins, Delta varyantının ABD'de Temmuz ayından itibaren etkili olmaya başladığını, bu nedenle ”önümüzdeki birkaç haftalık” vaka verisinin takviye dozlarla ilgili karara varmada yardımcı olacağını dile getirdi.

Bir yetkili, ABD'de Şubat ayının sonunda acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson aşısıyla ilgili verilerin de toplanmakta olduğunu, bu verilerin Johnson & Johnson'ın takviye aşılarına ihtiyaç olup-olmadığını belirlemede kullanılacağını söyledi.

Beyaz Saray, ABD'nin 110 milyon doz aşıyı başka ülkelerle paylaşmaya başlamasına rağmen sağlık yetkililerinin tavsiyede bulunması durumunda takviye aşı yapılması için ülke içi aşı tedarikinin yeterli düzeyde olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ve küresel sağlık yetkilileri, gelişmekte olan ülkelere ilk doz uygulamaya yeterli miktarda aşı tedarik edilene kadar zengin ve aşılama düzeyinin yüksek olduğu ülkelerin takviye doz aşı uygulamasını askıya alması çağrısında bulunmuştu.

