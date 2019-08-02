ABD 900 göçmeni Meksika'ya gönderdi

MATAMOROS (AA) - ABD hükümeti, çoğunluğu Orta Amerikalı ve Kübalı yaklaşık 900 göçmeni iltica başvuruları sonuçlanana kadar Meksika'ya gönderdi.

Hükümet yetkilileri, iki hafta önce kapsamı genişletilen "Meksika'da Kal" programı çerçevesinde, 900 Orta Amerika ve Kübalı göçmenin Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin Matamoros şehrine sevk edildiğini açıkladı.

Puerta Mexico Köprüsü'nden Meksika'ya sevk edilen göçmenlerin yanı sıra yaklaşık 3 bin göçmen de Tamaulipas eyaletinde iltica başvurusu işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

İltica kapsamındaki yasal işlemleri sonuçlanıncaya göçmenlerin Meksika sınırları içinde bulunması zorunlu.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan şiddet ve kaçırılma olayları nedeniyle vatandaşlarını bölgeyi ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, ülkeye gönderilen göçmenler için daha fazla barınak ve iş imkanı sağlayacaklarını duyuran Meksika hükümeti, dün ABD sınırındaki Juarez'de 3 bin 500 kişilik yeni bir barınma merkezi açmıştı.

Bu yılın ocak ayında başlayan "Meksika'da Kal" programı kapsamında ABD hükümetinin, 20 binden fazla mülteciyi iltica başvuruları sonuçlanana kadar beklemek üzere Meksika'ya gönderdiği ifade ediliyor.