ABD AB’nin Dijital Hizmet Vergisine Karşı Adım Atmaya Hazırlanıyor

Fransa ve diğer AB ülkelerinin Facebook ve Google gibi dijital dünyanın dev Amerikan firmalarına yeni vergi uygulamaları getirme planları Amerikalı yetkililerin tepkisine yol açtı. Amerika Hazine Bakanlığı yetkilisi Chip Harter bunun ‘ayrımcı’ bir yaklaşım olduğunu savundu ve karşı harekete geçme çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) küresel vergi politikalarıyla ilgili görüşmeleri öncesinde Paris’te açıklamalarda bulunan Harter, “Dijital hizmet vergilerinin ardındaki teorinin tamamen yanlış planlanmış olduğunu ve bunun etkisinin Amerika merkezli çok uluslu firmalara karşı ayrımcılık yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

Harter ayrıca olası bir ayrımcılık karşısında, ülkesinin ticari anlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları kapsamında ne tür savunma hakları olabileceğini araştırmaya başladıklarını kaydetti.

OECD’nin gündeminde, gelirlerini çoğunlukla düşük vergili ülkelerde beyan eden dijital hizmet firmaları var.

Gelecek yıl itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi uygulamalarıyla, küresel çapta dijital hizmet veren büyük firmalardan vergi alınması öngörülüyor.