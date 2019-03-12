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ABD AB’nin Dijital Hizmet Vergisine Karşı Adım Atmaya Hazırlanıyor

12.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Fransa ve diğer AB ülkelerinin Facebook ve Google gibi dijital dünyanın dev Amerikan firmalarına yeni vergi uygulamaları getirme planları Amerikalı yetkililerin tepkisine yol açtı

ABD AB’nin Dijital Hizmet Vergisine Karşı Adım Atmaya Hazırlanıyor

Fransa ve diğer AB ülkelerinin Facebook ve Google gibi dijital dünyanın dev Amerikan firmalarına yeni vergi uygulamaları getirme planları Amerikalı yetkililerin tepkisine yol açtı. Amerika Hazine Bakanlığı yetkilisi Chip Harter bunun ‘ayrımcı’ bir yaklaşım olduğunu savundu ve karşı harekete geçme çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) küresel vergi politikalarıyla ilgili görüşmeleri öncesinde Paris’te açıklamalarda bulunan Harter, “Dijital hizmet vergilerinin ardındaki teorinin tamamen yanlış planlanmış olduğunu ve bunun etkisinin Amerika merkezli çok uluslu firmalara karşı ayrımcılık yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

Harter ayrıca olası bir ayrımcılık karşısında, ülkesinin ticari anlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları kapsamında ne tür savunma hakları olabileceğini araştırmaya başladıklarını kaydetti.

OECD’nin gündeminde, gelirlerini çoğunlukla düşük vergili ülkelerde beyan eden dijital hizmet firmaları var.

Gelecek yıl itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi uygulamalarıyla, küresel çapta dijital hizmet veren büyük firmalardan vergi alınması öngörülüyor.

Diğer taraftan, Fransa, İngiltere, İspanya Avusturya ve İtalya sözkonusu uygulamaları bu yıl içerisinde başlatmayı hedefliyor.

Dünya genelinde çeşitli uluslararası firmaların vergiye tabi tutulması yönünde ciddi bir siyasi baskı olduğunu ve Amerikalı yetkililerin de yeni vergi uygulamaları gerektiği görüşüne katıldıklarını belirten Harter, “Ancak bunun sadece belirli bir endüstriye odaklanarak değil daha geniş kapsamlı yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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