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ABD, AB’ye Daha Fazla Likit Doğalgaz Sağlayacak

25.03.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla ABD’den Avrupa’ya daha fazla likit doğalgaz (LNG) sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. ABD, 2022'de AB pazarı için en az 15 milyar metre küplük ilave LNG sağlayacak.

ABD, AB’ye Daha Fazla Likit Doğalgaz Sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel’de temaslarda bulunarak, Ukrayna savaşının görüşüldüğü NATO, G7 ve AB zirvelerine katıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, uluslararası ortaklarla birlikte çalışacak ve 2022'de AB pazarı için, daha sonra miktarı daha da artması beklenen en az 15 milyar metre küplük ilave LNG sağlamak için çaba gösterecektir” denildi.

ABD’nin 2030 yılına kadar ise bu miktarı yıllık 50 milyar metre küpe çıkarması hedefleniyor.

Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, halihazırda yüksek olan enerji fiyatları rekor seviyeye çıkmıştı. AB ülkeleri, Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak için alternatif yollara aramaya başlamıştı.

Avrupa liderlerinin bugün Brüksel’de yüksek enerji faturalarını kontrol altına almayı görüşmesi bekleniyor, ancak Rus enerjisine ambargo uygulanması konusunda bir karar alınması öngörülmüyor.

Rusya, AB’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını ve petrol ithalatının dörtte birinden fazlasını sağlıyor. Almanya gibi enerjide Rusya’ya bağımlı Avrupa ülkeleri, Rusya’ya enerji yaptırımları konusuna isteksiz yaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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