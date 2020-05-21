ABD Açık Semalar Antlaşması’ndan Çekiliyor

Küçük bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan yetkililerden biri, “Bu değerlendirme sırasında Açık Semalar Antlaşması'na taraf olmanın artık Amerika’nın çıkarına olmadığı net şekilde ortaya çıkmıştır” dedi. Yetkili Rusya’nın söz konusu antlaşmayı ABD ve müttefiklerine yönelik askeri tehditleri arttırabilecek şekilde ihlal edip uyguladığını savundu.

Yetkililer, antlaşmadan çekilme kararının Rusya’nın antlaşmaya uymayı reddettiği çok sayıda olayın yaşandığının tespit edildiği altı aylık bir değerlendirme sürecinden sonra alındığını söyledi.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, ABD’nin antlaşmada konuyla ilgili yer alan maddenin öngördüğü şekilde altı ay içinde antlaşmadan çekileceğini belirtti.

ABD 35 ülkeyi kapsayan ve ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız izleme uçuşu düzenlemesine mesine imkan tanıyan Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmeyi planladığını açıkladı. Amerikalı yetkililer Rusya’nın antlaşmayı pek çok kez ihlal ettiğini savunuyor.

Başkan Donald Trump yönetimi geçtiğimiz yıl Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan da çekilmişti.

Amerikalı yetkililer, ABD’nin son günlerde Rus yetkililerle nükleer silah müzakerelerinin yapılması için görüşmelere başladıklarını da açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Amerikalı bir yetkili, “Amaç yeni nesil nükleer silah denetim tedbirlerinin hazırlanmaya başlaması için güçlü ekiplerin oluşturulması. Amerika’nın silah denetimi konusundaki taahhüdü sürüyor. Avrupa’nın güvenliği konusundaki taahhüdümüz de öyle. Nükleer silahlara anlamlı kısıtlama getiren bir geleceğe bağlıyız” ifadelerini kullandı. Ancak yetkili, gelecekte nükleer silah denetimi konusunda yapılacak düzenlemelere uyma yükümlülüğünün de Rusya’da olduğunu vurguladı.

1955 yılında dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’ın ilk olarak teklif ettiği Açık Semalar Antlaşması 1992 yılında imzalanmış ve 2002 yılında da yürürlüğe girmişti.

Antlaşmada 35 ülkenin imzası bulunuyor. Bu ülkeler, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka (Grönland dahil), Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, Ukrayna, İngiltere ve ABD.

