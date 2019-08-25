ABD Açık Tenis Turnuvası Başlıyor

New York’ta geçtiğimiz hafta düzenlenen turnuvanın ana etabına kalmak için yapılan ikinci eleme turunda çok sayıda uluslararası tenisçi yarıştı.

Üç Türk tenisçi New York’ta ana etaba kalmak için yarıştı

Turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda iki ünlü yıldız Amerikalı tenisçi Serena Williams ile Rus tenisçi Maria Sharapova karşı karşıya gelecek.

Tek erkeklerde son şampiyonlar Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Japon tenisçi Naomi Osaka kadınlar kategorisinde Amerika Açık’ta seri başı olarak yarışacak.

Turnuvada bu yıl dağıtılacak toplam para ödüllerinin bu yıl rekor bir miktara ulaşacağı belirtiliyor.

Amerika Açık Tenis Turnuvasını kazananları dört milyon dolara yakın bir para ödülünün sahibi olacak.

Bu yıl ana etapta yer almak için üç Türk milli tenisçi mücadele verdi.

Amerika Açık’ta tek erkekler kategorisinde yarışan, dünya sıralamasında 258’inci sırada olan Türk milli tenisçi Cem İlkel, Ekvatorlu rakibi Roberto Quiroz’u 6-1, 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Cem ilkel’in bir sonraki rakibi dünya sıralamasında 194’üncü sırada yer alan Hollandalı tenisçi Tallon Griekspoor oldu.

İlkel, rakibine 7-5 ve 6-3 verdiği setlerle 2-0 mağlup olup turnuvadan elendi.

Amerika Açık’ta tek kadınlar kategorisinde yarışan diğer iki Türk milli tenisçi Pemra Özgen ve Başak Eraydın,turnuvada çıktıkları ilk maçlarında rakiplerine mağlup olarak ana etaba katılma şansını kaçırdı.

1881 yılından beri yapılıyor

Amerika Açık Tenis Turnuvası, New York’un Queens bölgesindeki, USTA Billie Jean King National Tenis Merkezinde düzenleniyor.

Dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından sezonun sonuncusu olan ABD Açık 1881 yılından beri düzenleniyor.

Amerika Açık'ın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan “Şahin Gözü” adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması.

Amerika Açık final maçları ile seri başı mücadelelerinin oynandığı Arthur Ashe tenis kortu 23,770 seyirci kapasitesiyle, en fazla seyirci alan Grand Slam turnuvası kortu olması özelliğini taşıyor.

