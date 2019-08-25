HABER

ABD Açık Tenis Turnuvası Başlıyor

25.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

Amerika Açık Tenis Turnuvası (US Open) başlıyor. Bu yıl 139’uncusu düzenlenecek turnuvanın ana etabı Pazartesi başlayıp 8 Eylül’de sona erecek

ABD Açık Tenis Turnuvası Başlıyor

Amerika Açık Tenis Turnuvası (US Open) başlıyor. Bu yıl 139’uncusu düzenlenecek turnuvanın ana etabı Pazartesi başlayıp 8 Eylül’de sona erecek.

Turnuvada tek kadınlar finali 7 Eylül’de, tek erkekler finali ise 8 Eylül’de yapılacak.

Amerika Açık Tenis Turnuvasını kazananları dört milyon dolara yakın bir para ödülünün sahibi olacak.

Turnuvada bu yıl dağıtılacak toplam para ödüllerinin bu yıl rekor bir miktara ulaşacağı belirtiliyor.

Tek erkeklerde son şampiyonlar Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Japon tenisçi Naomi Osaka kadınlar kategorisinde Amerika Açık’ta seri başı olarak yarışacak.

Turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda iki ünlü yıldız Amerikalı tenisçi Serena Williams ile Rus tenisçi Maria Sharapova karşı karşıya gelecek.

İki isim, 2016 Avusturalya Açık Turnuvası’ndan beri karşı karşıya gelmiyordu.

Üç Türk tenisçi New York’ta ana etaba kalmak için yarıştı

New York’ta geçtiğimiz hafta düzenlenen turnuvanın ana etabına kalmak için yapılan ikinci eleme turunda çok sayıda uluslararası tenisçi yarıştı.

Bu yıl ana etapta yer almak için üç Türk milli tenisçi mücadele verdi.

Amerika Açık’ta tek erkekler kategorisinde yarışan, dünya sıralamasında 258’inci sırada olan Türk milli tenisçi Cem İlkel, Ekvatorlu rakibi Roberto Quiroz’u 6-1, 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Cem ilkel’in bir sonraki rakibi dünya sıralamasında 194’üncü sırada yer alan Hollandalı tenisçi Tallon Griekspoor oldu.

İlkel, rakibine 7-5 ve 6-3 verdiği setlerle 2-0 mağlup olup turnuvadan elendi.

Amerika Açık’ta tek kadınlar kategorisinde yarışan diğer iki Türk milli tenisçi Pemra Özgen ve Başak Eraydın,turnuvada çıktıkları ilk maçlarında rakiplerine mağlup olarak ana etaba katılma şansını kaçırdı.

1881 yılından beri yapılıyor

Amerika Açık Tenis Turnuvası, New York’un Queens bölgesindeki, USTA Billie Jean King National Tenis Merkezinde düzenleniyor.

Dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından sezonun sonuncusu olan ABD Açık 1881 yılından beri düzenleniyor.

Amerika Açık'ın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan “Şahin Gözü” adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması.

Amerika Açık final maçları ile seri başı mücadelelerinin oynandığı Arthur Ashe tenis kortu 23,770 seyirci kapasitesiyle, en fazla seyirci alan Grand Slam turnuvası kortu olması özelliğini taşıyor.

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
CHP’den HDP’ye Dayanışma ZiyaretiCHP’den HDP’ye Dayanışma Ziyareti
‘İstanbul’un PKK Destekçilerine Peşkeş Çekilmesine Mani Olacağız'‘İstanbul’un PKK Destekçilerine Peşkeş Çekilmesine Mani Olacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: G-7 zirvesinde İran sürprizi! ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama

G-7 zirvesinde İran sürprizi! Trump'tan ilk açıklama

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

YPG/PKK'lı teröristler hendekleri terk ediyor

Dikkat çeken görüntü! Terk ediyorlar

Pentagon'dan 'Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Avrupa ülkesi karıştı! G7 Zirvesi olaylarla başladı: 68 gözaltı

Avrupa ülkesi karıştı! Dev zirve olaylarla başladı!

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov: Rusya'ya uyuşturucu satalım

Ukrayna İçişleri Bakanı: Rusya'ya uyuşturucu satalım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.