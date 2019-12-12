HABER

ABD açıkladı: Balistik bir füzenin prototipini denedik

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 23:30 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı. Füzenin 500 kilometre tesir menzilini aştıktan sonra okyanusa düştüğü belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler Dairesi ile 12 Aralık yerel saatle 08.30’da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini California’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denedi." ifadesi kullanıldı.

Denemeden elde edilen verilerin gelecekte orta ölçekli füze testleri konusunda yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü." bilgisine yer verildi.

ABD, Rusya’nın 1987’de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'yi ihlal ettiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ağustos ayının başında anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

Rusya ve Çin, INF'den çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçlamış ve bu ülkenin orta menzilli füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımıştı.

(AA)

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
İstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurduİstanbul'da, kuaförde tabancasıyla oynayan kişi yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu
Altındağ Belediyesi’nden “Şeb-i Arus” programıAltındağ Belediyesi’nden “Şeb-i Arus” programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması Balistik Füze Rusya

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

İBB'de tartışmalı toplantı! Yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Bütçede Türkiye detayı

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Son dakika: ABD Senatosu 'Sözde Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

Son dakika: Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

"Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.