HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD açıkladı! Hizbullah komutanı Kawtharani için 10 milyon dolar ödül

ABD açıkladı! Hizbullah komutanı Kawtharani için 10 milyon dolar ödül

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki Hizbullah'ın üst düzey komutanı Muhammed el-Kawtharani hakkında bilgi verenler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD açıkladı! Hizbullah komutanı Kawtharani için 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın Irak kolu lideri Muhammed el-Kawtharani hakkında ABD ile bilgi paylaşımı yapacak olan kişi ve kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Ödülün Kavtarani’nin faaliyeti, bağlantıları ve tanıdıkları hakkında bilgi verilmesi karşılığında verileceği duyuruldu.

'SİYASİ KOORDİNASYONU DEVRALDI'

Muhammed el-Kawtharani'nin daha önce öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani tarafından organize edilen İran'la ilişkili grupların siyasi koordinasyonunu devraldığı belirtilen açıklamada Kawtharani'nin, ABD’nin diplomatik temsilciliklerine saldırı düzenlemek ve organize suç şebekesi kurmakla suçlanan grupları koordine ettiği ve yerel terör grupları dahil olmak üzere Hizbullah’ın Irak’taki çalışmalarını ve varlığını ilerlettiği açıklandı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Bir kez daha patladı!Bir kez daha patladı!
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
Anahtar Kelimeler:
ABD Hizbullah kasım süleymani Muhammed el-Kawtharani

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 339’a yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 339’a yükseldi

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı

Bir kez daha patladı!

Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Boris Johnson yoğun bakım sonrası ilk kez görüntülendi

ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan Conte açıkladı: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan açıkladı: Yasak uzatıldı

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.