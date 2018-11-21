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ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 21:31 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktası kuracağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilerle bir araya gelen Mattis, "Türkiye bir NATO ortağıdır. Onların Esad rejiminin Suriyesi'nden kaynaklı terör tehdidine yönelik meşru kaygıları var." dedi.

"TÜRKLERİ UYARMAK İSTİYORUZ"

Savunma Bakanı Mattis, Beşşar Esad'ın Rusya ve İran'ın desteği ile ülkesinde katliam yaptığını ve ülkeyi böldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin, Suriye sınırında yer alan bir NATO ülkesi olarak kaygılanması için birçok nedeni var. Bu kaygıların hiçbirini ciddiye almıyor değiliz. Suriye'nin kuzeyine bir kaç bölgede gözlem noktası kuruyoruz. Bu şimdi bir değişikliktir.

Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktaları kuracağız, çünkü en azından bizim faaliyet alanımızdan kaynaklı bir şey gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye ile yakın iş birliği içindeyiz. Türkiye'ye yakından bu konuyu danışıyoruz. Hem ordu hem de Dışişleri Bakanlığı onlara danışıyor. Türkiye'ye yönelik ortaya çıkabilecek ve gördüğümüz her türlü tehdidi takip etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kuracakları noktaların açık bir şekilde gece ve gündüz seçilebilecek şekilde işaretlenmiş olacağını kaydeden Mattis, "Türk ordusu ile sınırın karşısından çok konuşuyor olacağız. Gece ve gündüz çok açık bir şekilde işaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuz net olarak görecek." diye konuştu.

James Mattis, gözlem noktalarının kurulma sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu, Orta Fırat Vadisi'nde savaşanların savaştan çekilmemesini ve coğrafi halifelikten geriye kalan kısmını bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Düşman küçük bir alana sıkıştıkça, ellerindeki alanları daha da güçlendiriyorlar ve tabii kaç ay önceden beri ifade ettiğimiz gibi orada zor bir savaş var."

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Gözlem noktası Suriye'de olacaksa orada sadece Türk askerleri olmalı ve güvenliği ABD sağlamalıdır. Yoksa o gözlem noktalarından Türkiye'deki hareketlilik gözetlenip PKK' ya uyarı vereceksiniz besbelli. Oyalama taktiğinin devamı ... ABD işlerini, uzun vadeli planlarına göre perde arkasında yürütür. Görüntü başka, gerçek başka yani.
bu ne kadar sacma bir yorum begenen neden begenmis knu anlamadim sadece Turk askeri olup guvenligi nasil abd saglayacak
Bu ne kadar sacma bir yorum. Begenenler neyi begenmis sadece Turk askeri olup guvenligi nasil abd saglayacak ne demeye calistin?
@uyurgezer33 haklısın çoğu tamamını olumadan beğenmiş
uyurgezer gerçekten uyuyaraktanmı geziyorsun,oradaki yanlışını düzelt ( tekzip ) et,ABD SAĞLAMAMALIDIR DİYE DÜZELT
Bu bizi daha çok kaygılandırır en büyük düşman abd zaten
vay anasını yaa adamlar hala bizimle dalga geçiyorlar yani diyorlar ki gözünüze soka soka o devleti kuracağız çıldırmamak elde değil
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