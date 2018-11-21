ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktası kuracağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gazetecilerle bir araya gelen Mattis, "Türkiye bir NATO ortağıdır. Onların Esad rejiminin Suriyesi'nden kaynaklı terör tehdidine yönelik meşru kaygıları var." dedi.

"TÜRKLERİ UYARMAK İSTİYORUZ"

Savunma Bakanı Mattis, Beşşar Esad'ın Rusya ve İran'ın desteği ile ülkesinde katliam yaptığını ve ülkeyi böldüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin, Suriye sınırında yer alan bir NATO ülkesi olarak kaygılanması için birçok nedeni var. Bu kaygıların hiçbirini ciddiye almıyor değiliz. Suriye'nin kuzeyine bir kaç bölgede gözlem noktası kuruyoruz. Bu şimdi bir değişikliktir.

Suriye'nin kuzey sınırı boyunca birkaç yerde gözlem noktaları kuracağız, çünkü en azından bizim faaliyet alanımızdan kaynaklı bir şey gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye ile yakın iş birliği içindeyiz. Türkiye'ye yakından bu konuyu danışıyoruz. Hem ordu hem de Dışişleri Bakanlığı onlara danışıyor. Türkiye'ye yönelik ortaya çıkabilecek ve gördüğümüz her türlü tehdidi takip etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.