ABD Adalet Bakan Yardımcısı Da İstifa Edecek

Adalet Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Rosenstein, 2017 Mayıs ayında özel yetkili savcı Robert Mueller’ı, Rusya soruşturmasını yürütmesi için atamıştı ve bu soruşturma halen devam ediyor.

Başkan Trump’ın kampanyasıyla, Rusya arasında gizli bir anlaşma olup olmadığı soruşturmasından sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ın, Mart ayının ortalarında istifa edeceği iddia edildi. İddayı Reuters Haber ajansı dile getirdi ve haberi bir Adalet Bakanlığı yetkilisine dayandırdı.

CBS televizyon kanalında Pazar günü yayınlanan “60 Dakika” programında da eski FBI Direktör Vekili Andrew McCabe, gazetenin bu iddiasını teyit etmişti.

Rosenstein’sa yaptığı bir açıklamayla, hem gazetenin hem de McCabe’in iddialarını uygunsuz ve tamamen yanlış olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü Başkan Trump da yaptığı açıklamada McCabe ve Rosenstein’ı son derece yasadışı bir eylem içerisinde olmakla suçladı ve bunun “haince” olduğunu söyledi.

Rosenstein, Adalet Bakan Yardımcısı koltuğunda oturmasından çok Başkan Trump’ın eski FBI Direktörü James Comey’i kovmasından 8 gün sonra, Robert Mueller’ı Rusya soruşturmasına ataması nedeniyle gündeme gelmişti.

Trump bugüne dek yaptığı tüm açıklamalarda Rusya soruşturmasını bir cadı avı olarak niteledi ve Rusya’yla hiçbir gizli anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

