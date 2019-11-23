HABER

ABD Adalet Bakanı Barr: Epstein'ın cezaevindeki intiharı bir çuvallamalar fırtınası

23.11.2019 13:46 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı William Barr, pedofili suçundan sabıkalı Jeffrey Epstein'ın cezaevindeki ölümü için "çuvallamalar fırtınası" ifadesini kullandı. Jeffrey Epstein'in intiharı ile ilgili olarak, ondan sorumlu olan iki cezaevi gardiyanı "kayıtlarda oynama yapmakla" suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanı Barr: Epstein'ın cezaevindeki intiharı bir çuvallamalar fırtınası

ABD Adalet Bakanı William Barr, pedofili suçundan sabıkalı Jeffrey Epstein'ın cezaevindeki ölümü için "çuvallamalar fırtınası" ifadesini kullandı.

Associated Press'e röportaj veren Barr, Epstein'in intiharını yapılan hatalar zincirine bağladı.

Jeffrey Epstein'in intiharı ile ilgili olarak, ondan sorumlu olan iki cezaevi gardiyanı suçlanıyor.

Adalet Bakanı Barr, cezaevinin güvenlik kamerası kayıtlarını bizzat izlediğini de söyledi.

Bu görüntülerden, Epstein'in hücresinin bulunduğu yere olay gecesi kimsenin girmediğinin anlaşıldığını da kaydetti.

Barr, intiharın şüpheli bulunması ile ilgili senaryoları da olayın, "çuvallamalar fırtınasına" dönmesi nedeniyle anlayışla karşıladığını söyledi.

İki gardiyan uyumakla suçlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, yaşları 14'e kadar düşen kızları cinsel ilişkiye zorlamak ve geniş çaplı bir fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos'ta New York'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein'ın intihar ettiği açıklandı.

Epstein intiharından önce de benzer bir girişimde bulunmuş ve intihar gözetimi altına alınmıştı.

İntiharından bir hafta önce de gözetimden çıkarılmış, dahası aynı hücreyi paylaştığı bir kişi de intiharından bir gün önce başka bir tesise transfer edilmişti.

ABD Adalet Bakanı William Barr

Geçen hafta intihar soruşturması kapsamında iki gardiyan, mesai sırasında uyudukları ve internette gezindikleri gerekçesiyle suçlandı.

Tova Noel ve Michael Thoma isimli gardiyanların 30 dakikada bir Epstein'i kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

İddianameye göre, gardiyanlar saat 03:00 ve 05:00 arasında bu rutin kontrol görevini yerine getirmedi.

Pedofili suçundan sabıkalı Jeffrey Epstein'in kendini asarak intihar ettiği açıklandı.

'Olan tam anlamıyla bir çuvallamaydı'

Adalet Bakanı Barr, soruşturma ile ilgili olarak "Neden hücre arkadaşının yanından alındığını da inceliyoruz. Bana kalırsa olan tam anlamıyla bir çuvallamaydı" dedi.

Bakan Barr, New Yorklu savcıların Epstein dosyasını soruşturmaya devam ettiğini ve "somut ilerlemeler" olduğunu da söyledi.

Epstein'in yaklaşık 577 milyon dolarlık servetinin vasileri, kurbanlarla olan davaların anlaşmayla sonlandırılması için bir tazminat fonu oluşturmak için mahkemeden onay bekliyor.

Bu arada BBC'ye verdiği röportajdan sonra Prens Andrew'un Epstein hakkında devam eden FBI soruşturmasında ifade vermesi çağrıları da arttı.

Prens Andrew ile iddianın sahibi Virginia Giuffre'nin birlikte çekildiği söylenen 2001 tarihli fotoğraf.

Emily Maitlis'in yargı önüne çıkıp çıkmayacağı sorusuna Prens Andrew, "yasal tavsiyeler doğrultusunda hareket edeceği" cevabını vermişti.

Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre, 17 yaşında olduğu 2001 yılında, daha sonra 2002 yılında New York'ta, Londra'da ve Epstein'ın ABD Virjin Adaları'ndaki özel mülkünde Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi.

Kraliyet mensubu olarak diplomatik dokunulmazlığa sahip olan Prens Andrew, bu iddiaları reddediyor.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdıRusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
Tel Abyad'ta Bombalı SaldırıTel Abyad'ta Bombalı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

İstifa eden Devlet Başkanı'na bir şok daha!

İstifa eden Devlet Başkanı'na bir şok daha!

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı!

Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.