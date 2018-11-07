HABER

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir aralarında gerginlik bulunan Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifa ettiğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu.

AA muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanı Sessions’ın istifa mektubunda, “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

TRUMP, TWITTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa ettiAdalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti
Macron'dan Yahudileri Kızdıran "Mareşal Petain" PolemiğiMacron'dan Yahudileri Kızdıran "Mareşal Petain" Polemiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions Jeff Sessions

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump canlı yayında CNN muhabiriyle kavga etti: Kapat o mikrofonu

Trump canlı yayında CNN muhabiriyle kavga etti: Kapat o mikrofonu

Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz

Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim açıklaması

Trump'tan şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.