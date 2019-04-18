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ABD Adalet Bakanı: "Mueller raporunda Trump ekibinin Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulunamadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığını söyledi.ABD Adalet Bakanı William Barr, tamamlanan Mueller raporunda, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığını belirtti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığını söyledi.
ABD Adalet Bakanı William Barr, tamamlanan Mueller raporunda, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığını belirtti. Barr gazetecilere yaptığı açıklamada, Mueller raporunun güncellenmiş bir versiyonunun bugün daha sonra yayınlanmasının beklendiğini ve raporun ABD Kongresine sunulacağını söyledi. Barr, Mueller raporunda, Trump ekibinin Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulmadığını söyledi.
Barr, Mart ayında yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma sonucunda özel yetkili savcının Trump’ın kampanyasının ya da başka Amerikalıların, Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulamadığını söylemişti.

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