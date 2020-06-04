ABD Adalet Bakanı: Şiddet olaylarında yabancı aktörlerin parmağı var

Barr, provokatörlerin toplumdaki ayrıştırmayı derinleştirmeye çalıştığını söyledi.ABD Adalet Bakanı William Barr, siyah Amerikalı Georg Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan kitlesel protestolara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Barr, "yabancı çıkar gruplarının" ve Antifa gibi gruplarla ilişkili olan "aşırılık yanlısı ajitatörlerin" Amerikan toplumundaki ayrışmayı derinleştirme amacı güttüğünü öne sürdü.

Barr, "Antifa ve benzeri diğer aşırılık yanlısı grupların ve çeşitli siyasi odaklardan çeşitli aktörlerin şiddet eylemlerini kışkırtmada payı olduğunu ve bu eylemlere katıldığına ilişkin kanıtlar gördük" diye konuştu. Barr, yabancı aktörlerin de olaylarda rolü olduğunu öne sürdü.

ABD Adalet Bakanı, şimdiye dek şiddet olaylarıyla ilgili olarak 51 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Washington’daki 114 güvenlik gücünün yaralandığını söyleyen Barr, 22 görevlinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Basin toplantına katılan ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu Başkan Vekili Regina Lomardo ise, yetkililerin haftasonu Washington’daki ayaklanmalarda yaşanan yedi kundaklama olayının soruşturduğunu ve bir kişinin tutuklandığını söyledi.