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ABD Adalet Bakanı, Trump'ın talebi üzerine istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:14 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın yayınladığı istifa mektubundan: - “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim"

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump’ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu.

AA muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanı Sessions’ın istifa mektubunda, “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

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ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions

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