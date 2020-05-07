ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceğini açıkladı

ABD Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131, eski ulusal g\u00fcvenlik dan\u0131\u015fman\u0131 Michael Flynn hakk\u0131ndaki davay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Ba\u015fkan Donald Trump, bu geli\u015fmeden \u00e7ok memnuniyet duydu\u011funu s\u00f6yledi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130hbar sonras\u0131 ula\u015ft\u0131lar! 3 ki\u015fi birden...Bilim insanlar\u0131ndan yeni uyar\u0131: \u015eizofreniye yol a\u00e7abilirAt kestanesi faydalar\u0131 nelerdir? Tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131!