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  4. ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceğini açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceğini açıkladı

07.05.2020 22:02 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceğini açıkladı. Başkan Donald Trump, bu gelişmeden çok memnuniyet duyduğunu söyledi

ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceğini açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davayı düşüreceğini açıkladı. Başkan Donald Trump, bu gelişmeden çok memnuniyet duyduğunu söyledi.

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