ABD Adalet Bakanlığı: ‘‘Floyd Soruşturması Yüksek Öncelikli’’

Hayatını kaybeden George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada siyah erkeklerin öldüğünü görmekten yorulduğunu ve insanların öfkesini anladığını söyledi, ancak göstericilere şiddete başvurmamaları çağrısı da yaptı.

Reuters haber ajansının emniyetteki disiplin kayıtlarından elde ettiği bilgiye göre, olaya karışan polis memurlarından Chauvin’in 2007’de polis teşkilatının cep telefonu ve video kayıt politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kınama mektubu aldığı belirtiliyor.

Yetkililer olaya karışan polislerin kimliklerini Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao ve J Alexander Kueng olarak açıklamış, ancak Floyd’un boynuna diziyle bastıran polis memurunun ismini paylaşmamıştı. Yerel basında bu kişinin Chauvin olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Fox News televizyonuna konuşan McEnany, ‘‘Herkes protesto hakkına sahip, buna şüphe yok. Ancak bunun barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Perşembe günü göstericilere şiddet ve yağmayı durdurma çağrısı yaptı.

Floyd, ‘‘Polisin işini düzgün yapmasını istiyorum. İşlerini doğru dürüst yapmaya başlasınlar çünkü pek öyle olduğunu göremiyorum” diye konuştu.

Reuters’a göre Star Tribune gazetesi de, olaya karıştığı söylenen diğer bir polis memuru Thao’nun orantısız güç kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan iki memurdan biri olduğunu yazdı. Gazeteye göre dava taraflar arasında varılan 25 bin dolarlık anlaşmanın neticesinde düşmüştü.

Çalıştığı restoran salgın sebebiyle kapanınca işsiz kalmıştı

George Floyd’un hayat hikayesine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Associated Press’in haberine göre, Floyd Corona virüsü salgını sırasında işini kaybeden milyonlarca Amerikalı’dan biriydi.

George Floyd’un bir arkadaşının anlattığına göre, Teksas’ın Houston kentinde ağırlıklı olarak siyahların yaşadığı bir mahallede yaşayan Floyd okuduğu lisenin futbol takımındaki yıldız oyunculardan biriydi. Hatta lakabı “Kibar dev” idi.

2007 yılında Houston’da silahlı soygunla suçlanan ve 2009 yılında da 5 yıl hapis cezasına mahkum olan Floyd, yakın arkadaşının anlattığına göre cezaevinden çıktıktan sonra iş bulmak ve yeni bir hayata başlamak için Minneapolis’e taşınmıştı. Bir dönem iki işte birden çalışan Floyd en son bir restoranda koruma olarak çalışmaya başladı.