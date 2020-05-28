ABD Adalet Bakanlığı: ‘‘Floyd Soruşturması Yüksek Öncelikli’’

Adalet Bakanlığı, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüne ilişkin soruşturmanın “en önemli öncelik” olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olaya karışan polis memurlarının federal yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin kapsamlı soruşturma kapsamında, Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) deneyimli savcılardan oluşan bir ekibin görevlendirildiği belirtildi.
Soruşturmayı Minnesota Bölge Savcılığı, Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi ve FBI’ın Minneapolis Saha Ofisi birlikte yürütecek.
Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kaldığı ve sonrasında hareketsiz yattığının görüldüğü görüntülerin ardından kentte Çarşamba günü protesto gösterileri başlamıştı.
Hayatını kaybeden George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada siyah erkeklerin öldüğünü görmekten yorulduğunu ve insanların öfkesini anladığını söyledi, ancak göstericilere şiddete başvurmamaları çağrısı da yaptı.
Floyd, ‘‘Polisin işini düzgün yapmasını istiyorum. İşlerini doğru dürüst yapmaya başlasınlar çünkü pek öyle olduğunu göremiyorum” diye konuştu.
Beyaz Saray'dan protestoculara çağrı
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Perşembe günü göstericilere şiddet ve yağmayı durdurma çağrısı yaptı.
Fox News televizyonuna konuşan McEnany, ‘‘Herkes protesto hakkına sahip, buna şüphe yok. Ancak bunun barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerekiyor” dedi.
Yetkililer olaya karışan polislerin kimliklerini Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao ve J Alexander Kueng olarak açıklamış, ancak Floyd’un boynuna diziyle bastıran polis memurunun ismini paylaşmamıştı. Yerel basında bu kişinin Chauvin olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.
Change.org internet sitesindeyse, olaya karışan dört polis memurunun tutuklanarak haklarında resmen dava açılması için 1.1 milyondan fazla imza toplandı.
Reuters haber ajansının emniyetteki disiplin kayıtlarından elde ettiği bilgiye göre, olaya karışan polis memurlarından Chauvin’in 2007’de polis teşkilatının cep telefonu ve video kayıt politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kınama mektubu aldığı belirtiliyor.
Reuters’a göre Star Tribune gazetesi de, olaya karıştığı söylenen diğer bir polis memuru Thao’nun orantısız güç kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan iki memurdan biri olduğunu yazdı. Gazeteye göre dava taraflar arasında varılan 25 bin dolarlık anlaşmanın neticesinde düşmüştü.
Çalıştığı restoran salgın sebebiyle kapanınca işsiz kalmıştı
George Floyd’un hayat hikayesine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Associated Press’in haberine göre, Floyd Corona virüsü salgını sırasında işini kaybeden milyonlarca Amerikalı’dan biriydi.
George Floyd’un bir arkadaşının anlattığına göre, Teksas’ın Houston kentinde ağırlıklı olarak siyahların yaşadığı bir mahallede yaşayan Floyd okuduğu lisenin futbol takımındaki yıldız oyunculardan biriydi. Hatta lakabı “Kibar dev” idi.
2007 yılında Houston’da silahlı soygunla suçlanan ve 2009 yılında da 5 yıl hapis cezasına mahkum olan Floyd, yakın arkadaşının anlattığına göre cezaevinden çıktıktan sonra iş bulmak ve yeni bir hayata başlamak için Minneapolis’e taşınmıştı. Bir dönem iki işte birden çalışan Floyd en son bir restoranda koruma olarak çalışmaya başladı.
Minnesota Valiliği’nin salgına karşı aldığı tedbirler kapsamında çalıştığı restoran kapanınca işini kaybetti. Floyd’un 6 yaşındaki kızının, annesiyle birlikte Houston’da yaşadığı belirtiliyor.
Pazartesi günü Minneapolis’te bir market çalışanı Floyd’un sahte bir 20 dolarlık banknot vermeye çalıştığı gerekçesiyle polisi çağırmış, polis tarafından gözaltına alınma ve kelepçelenme anı cep telefonu ile çekilen görüntülere yansımıştı.
Görüntülerde beyaz polis memuru Derek Chauvin’in Floyd’un boğazına diziyle bastırdığı görülmüş, dört polis memuru olayın ardından açığa alınmıştı.
Polis Floyd’un gözaltına alınırken mukavemet gösterdiğini iddia etti. Ancak Chauvin’in avukatlarından bu iddia ile ilgili açıklama gelmedi.