HABER
  4. ABD Adalet Bakanlığı Flynn’e Hapis Cezası Tavsiyesinde Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı Flynn’e Hapis Cezası Tavsiyesinde Bulundu

07.01.2020 23:01 | Son Güncelleme

Bakanlık bu tavsiyeyle, Flynn’in savcılarla kapsamlı işbirliğinden dolayı hapis cezası almaması gerektiği yönündeki duruşunu değiştirmiş oldu

ABD Adalet Bakanlığı Flynn’e Hapis Cezası Tavsiyesinde Bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için altı aya kadar hapis cezası verilmesi tavsiyesinde bulundu. Bakanlık bu tavsiyeyle, Flynn’in savcılarla kapsamlı işbirliğinden dolayı hapis cezası almaması gerektiği yönündeki duruşunu değiştirmiş oldu.

Hükümetin bu tavsiyesi, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasına aylar boyunca tepki gösteren ve savcıları müvekkillerinin yararına olacak bilgileri saklamakla suçlayan Flynn’un yeni hukuk ekibine sert bir darbe indirdi. Federal yargıç bu argümanları geçen ay reddetmişti.

Flynn’in kendileriyle işbirliği yapmasını önceleri öven savcılar, Flynn’in “sorumluluğu kabulden geri adım attığını” ve “dolayısıyla bu açıklamaları açıkça ve güçlü şekilde reddetmedikçe herhangi bir türden krediyi hak etmediğini” belirtti. İddia makamı, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’dan Flynn için 6 aya kadar hapis ceza vermesini talep etti.

Flynn, Rusya’nın eski Washington büyükelçisiyle görüşmeleri hakkında FBI’ya yalan söyleme suçundan 2018 yılının Aralık ayında mahkum edilecekti ancak karar duruşması ani bir kararla ertelenmişti. Flynn’in yalan söylemekle suçlandığı hususlar arasında, Rusya’nın Obama yönetiminin, Moskova’ya seçimlere müdahaleden dolayı getirdiği yaptırımlara karşılık gerilimi yükseltmemesi talebi de vardı.

2018 yılının Aralık ayında yapılan duruşma, savcıların aksi yöndeki tavsiyesine rağmen yargıç Sullivan’ın sert eleştirilerini dile getirmesi ve hapis cezası vereceği beklentisini arttırmasının ardından Flynn’in talebiyle ertelenmişti. Flynn, savcılarla işbirliğini devam ettirebilmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etmişti.

Flynn 2017 yılının Aralık ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliği yapmaya başlamıştı. Flynn o dönemde, Mueller’ın Rusya soruşturmasında savcılıkla işbirliği yapan Trump’a en yakın isimdi.

Flynn hakkındaki karar 28 Ocak’ta açıklanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Trump: 'Kültürel yerlerin hedef alınması konusunda yasalara uymak isterim'Trump: 'Kültürel yerlerin hedef alınması konusunda yasalara uymak isterim'
Trump: 'ABD İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır ve karşılığını verir'Trump: 'ABD İran'dan gelebilecek her türlü misillemeye hazır ve karşılığını verir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan flaş Irak karar! Yerleri değiştirildi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kasım Süleymani açıklaması

ABD'den flaş Kasım Süleymani açıklaması

Ortadoğu'daki ABD üslerinde 'saldırı' alarmı!

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.