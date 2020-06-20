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ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2020 07:50 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Başkan Donald Trump'a yakın isimleri soruşturan New York (NY) Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ın yerine başka bir ismin getirileceğini açıklarken, Berman ise istifa etmeyeceğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği

Adalet Bakanlığı ile NY Güney Bölge Başsavcısı arasında yaşanan istifa polemiği, Amerikan kamuoyunda cuma gecesine damga vurdu.

Bakan William Barr imzasıyla yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın NY Güney Bölge Başsavcılığına Jay Clayton'ı aday göstereceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkan, halen New Jersey Bölge Savcısı olan Craig Carpenito'yu vekaleten NY Güney Bölge Başsavcılığına atamıştır. 2,5 yıldır yürüttüğü görevin ardından koltuğundan ayrılan Geoffrey Berman'a da teşekkür ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Ancak Barr'ın açıklamasından kısa süre sonra Başsavcı Berman, başsavcılığın Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İstifa ettiğine ilişkin haberi bakanlığın açıklamasında gördüğünü belirten Berman, açıklamasında, "İstifa etmedim ve etme niyetim de yok ancak Başkan tarafından önerilen bir aday Senato tarafından onaylanınca görevimden ayrılacağım." ifadesine yer verdi.

Berman ayrıca, halen masasında bulunan soruşturma dosyalarına aynı hızla bakmaya devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Amerikan medyasına konuşan bazı Adalet Bakanlığı yetkilileri, Berman'a bakanlıkta üst düzey birkaç pozisyon önerildiğini, ancak Berman'ın bunları reddettiğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Berman'ın yerine Clayton'ı aday göstermeyi düşündüğü kaydedildi.

Trump'ın adayının öncelikle resmen Kongreye iletilmesi ve söz konusu adayın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda onay alması gerekiyor.

Aynı zamanda Halkbank davasına bakan hakim olarak da bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.

(AA)

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