ABD Adalet Bakanlığı Seçimler Hakkında Soruşturma Başlatıyor

New York Times gazetesinde kısa bir süre önce yayınlanan bir haberde, Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Clark ve Trump’ın Aralık sonunda, dönemin Adalet Bakanı Vekili Jeffrey Rosen’ın görevden alınarak seçimlerde yolsuzluk yapıldığını ileri sürme yönünde planlar yaptıklarını öne sürülmüştü. Başmüfettiş Horowitz’in soruşturma kararı, gazetenin iddialarının peşinden geldi.

Eski Başkan Donald Trump ise seçimlere usulsüzlük karıştığı ve sonuçların aleyhinde geliştiği iddiasını geçen hafta görevi Biden’a devredene kadar sürdürdü.

Görevinden geçen ay istifa eden eski Adalet Bakanı William Barr, bakanlık içinde, Biden’ın galip geldiği 2020 seçim sonuçlarını değiştirecek boyutta usulsüzlük yapıldığına dair bir delile rastlanmadığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, kurumda görevli herhangi birinin Başkan Joe Biden’ın seçim galibiyetine müdahale girişiminde bulunup-bulunmadığı konusunda soruşturma başlatıyor. Horowitz, soruşturmanın eski bakanlık çalışanları ve görevlerine devam edenleri kapsayacağını söyledi.

Soruşturmanın Biden’ın kazandığı Georgia eyaletindeki sayıma odaklanması bekleniyor. Biden, sayılan 5 milyon oyda 12 binden az bir farkla, 1992’den beri eyalette zafer elde eden ilk Demokrat başkan adayı olmuştu. Ancak Seçiciler Kurulu’nda 16 delegesi olan eyaletin, sonuçlar Trump’ın lehine değişse bile, seçim sonucuna etkisi yok.

Clark yazılı bir açıklamayla, Rosen’ın görevden alınması için çalıştığı iddialarını reddetti. Rosen da Washington Post gazetesinin konuyla ilgili sorularını geri çevirdi. Trump döneminde görev yapan Clark ve Rosen, Biden’ın başkanlığı devralmasıyla beraber artık Adalet Bakanlığı’nda görev yapmıyor.

Habere göre, Clark ile Trump arasındaki görüşme Kongre’nin Biden’ın galibiyetini tescil etmek için toplandığı 6 Ocak oturumundan önce gerçekleşti.

Trump’ı en sert şekilde eleştirenler arasında olan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer da Horowitz’in Clark ile ilgili iddialar hakkında soruşturma başlatmasını talep etmişti.

Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger’e eyaletteki seçim sonucunu değiştirmesi için 11.780 oy bulması konusunda baskı yaptığı da ses kayıtlarıyla birlikte basına yansımıştı.

New York Times haberinde ayrıca Trump’ın, Rosen’ı görevden alarak yerine Clark’ı getirme kararından, bakanlıktaki birçok yetkilinin böyle bir şey olması durumunda toplu istifa edeceklerini söylemelerinin ardından vazgeçtiği belirtiliyor.

The former president has not yet commented.

Clark has said the newspaper's account of his conversations with Trump was inaccurate but declined to detail the inaccuracies.

Trump henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, Clark gazetede yer alan haberde kendisinin Trump ile yaptığı konuşmanın içeriğinin doğru yansıtılmadığını savundu. Clark iddiasıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

