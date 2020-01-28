ABD Adalet Bakanlığı Trump’ın Erdoğan’ı Kayırdığı İddiasını Yalanladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Adalet Bakanı William Barr’ın, Başkan Donald Trump’ın Çin ve Türkiye liderlerini kayırdığı gerekçesiyle kaygılandıkları yolundaki New York Times haberini reddetti.

New York Times’ın haberine göre Bolton piyasaya çıkmak üzere olan kitabında, Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Halkbank soruşturmasıyla iligli bir konuşmayı da Adalet Bakanı Barr’la tartıştığını aktardı.

Times’a göre Bolton kitabında, Adalet Bakanı Barr’ın Trump’ın bağımsız soruşturmalara fazla nufüz ettiği iddiasıyla kaygı duyduğunu yazdı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kişiye özel kayırmacılık ya da soruşturmaları uygunsuz şekilde etkilemeye çalışma söz konusu değildi” denildi. Aynı açıklamada Adalet Bakanı Barr’ın “Başkan’ın yabancı liderlerle konuşmalarının uygunsuz olduğunu” düşündüğü iddiaları da yalanlandı.

Gazeteye göre Bolton’un kitap taslağında yer alan örnekler “uzmanlar, muhalifler ve bazı bakanların Trump’ın otoriter liderlere kol kanat germesinden duydukları kaygıyı” ortaya koyuyor.