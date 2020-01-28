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ABD Adalet Bakanlığı Trump’ın Erdoğan’ı Kayırdığı İddiasını Yalanladı

28.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

New York Times, John Bolton’a dayandırdığı haberde Trump’ın Erdoğan ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping’e kişisel yardımlarda bulunduğu iddia edilmişti. Bakanlık “Kayırmacılık ya da soruşturmaları uygunsuz şekilde etkilemeye çalışmak sözkonusu değildi” denildi

ABD Adalet Bakanlığı Trump’ın Erdoğan’ı Kayırdığı İddiasını Yalanladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Adalet Bakanı William Barr’ın, Başkan Donald Trump’ın Çin ve Türkiye liderlerini kayırdığı gerekçesiyle kaygılandıkları yolundaki New York Times haberini reddetti.

New York Times’ın haberine göre Bolton piyasaya çıkmak üzere olan kitabında, Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Halkbank soruşturmasıyla iligli bir konuşmayı da Adalet Bakanı Barr’la tartıştığını aktardı.

Times’a göre Bolton kitabında, Adalet Bakanı Barr’ın Trump’ın bağımsız soruşturmalara fazla nufüz ettiği iddiasıyla kaygı duyduğunu yazdı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kişiye özel kayırmacılık ya da soruşturmaları uygunsuz şekilde etkilemeye çalışma söz konusu değildi” denildi. Aynı açıklamada Adalet Bakanı Barr’ın “Başkan’ın yabancı liderlerle konuşmalarının uygunsuz olduğunu” düşündüğü iddiaları da yalanlandı.

Gazeteye göre Bolton’un kitap taslağında yer alan örnekler “uzmanlar, muhalifler ve bazı bakanların Trump’ın otoriter liderlere kol kanat germesinden duydukları kaygıyı” ortaya koyuyor.

Bolton’a göre Barr, Trump’ın 2018’de Halkbank soruşturması konusunda Erdoğan’la yaptığı konuşmaya da dikkat çekti.

New York Times konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Erdoğan, Trump’a Halkbank’a açılan dava konusunda yetkisini kullanması için kişisel olarak çağrıda bulunuyordu. 2018’de Erdoğan gazetecilere Trump’ın kabine üyelerine bunun için talimat verdiğini söylemişti. Daha sonra Halkbank, Washington’da lobi yapması için Cumhuriyetçi bir lobiciyle anlaştı. Aylarca bu lobi faaliyetleri işe yaramış gibi göründü, ancak Ekim ayında Adalet Bakanlığı Halkbank’ı İran yaptırımlarını delmekten suçlu buldu. Suçlamalar yönetimin Türkiye’ye karşı sert tavır takındığı imajı verme çabasının parçası olarak değerlendirildi. Trump, Erdoğan’ın Suriye operasyonuna ses çıkarmadığı için eleştirilmişti.”

Bolton kitapta Adalet Bakanı Barr’la yaptığı özel konuşmalarda Bakan’ın Trump’ın Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping’le Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE hakkında yaptığı yorumları kendisiyle tartıştığını yazmıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli ZTE’nin İran ve Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etiğini ortaya çıkartmıştı.

New York Times’ın, Bolton’un kitabının içeriğiyle ilgili açıklamaları Bolton’un ABD Senatosu’nda Başkan Trump’a yönelik azil yargılamasında ifade vermeye çağırılmasının değerlendirildiği sırada yapıldı.

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