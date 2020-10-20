ABD Adalet Bakanlığı’ndan 6 Rus’a Siber Korsanlık Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Fransa seçimlerine, Kış Olimpiyatları’na ve ABD hastaneleri ile işletmelerinin bilgisayarlarına sızdıkları gerekçesiyle görevdeki ve eski 6 Rus askeri yetkilisi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede bu kişilerin geniş yelpazedeki bir dizi yıkıcı faaliyeti ayrıntılandırıldı, bunların 2016 seçimlerine müdahale eden Kremlin ekibinden olduğu iddia edildi.
Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre hakkında suçlama yapılan kişilerin tamamı Rus askeri istihbarat servisi GRU üyesi. İddianamede düzenlenen siber saldırıların amacının ‘‘Kremlin’in jeopolitik çıkarlarını ilerletmek ve düşmanlarına karşılık vermek’’ olduğu kaydedildi.
Bu kişilerin faaliyetleri arasında Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırı, Fransa’da 2017 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un siyasi partisinin sistemlerine sızma ve dışarıya bilgi sızdırma operasyonu, Rus atletleri doping gerekçesiyle yarış dışı bırakan Olimpiyat Komitesi’ni cezalandırma çabaları ve eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi hakkında yürütülen soruşturmaya müdahale amacıyla yapılan saldırılar gösterildi.
İddianamede bu kişiler hakkında Amerikan seçimlerine müdahale konusunda suçlama yapılmıyor, ancak savcılar bunların ABD’de 2016’da Demokrat Parti’nin e-posta hesaplarını ele geçirerek başkanlık seçimlerine müdahale eden Rusya’nın aynı askeri istihbarat birimine üye olduklarını savunuyor. İddianamenin hedegindeki 6 Rus’tan birinin, özel savcı Robert Mueller’in Rusya’nın seçimlere müdahalesi soruşturmasına saldırı düzenlemekle suçlananlar arasında olduğu da bildirildi.
50 sayfalık iddianamede bilgisayar korsanları, 2017 yılında aralarında Pennsylvania hastanesinin ve bir ilaç şirketinin de olduğu dünya genelindeki firmaların sistemlerine zarar vermekle suçlanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan suçlamada savcılara şüphelilerin ABD dışındaki kurbanlarıyla ilgili ithamları da iddianameye ekleme hakkı tanınıyor.
Altı davalıdan hiçbiri henüz gözaltına alınmadı, ancak Adalet Bakanlığı geçen yıllarda da birçok kez caydırıcılık mesajı vermek amacıyla yabancı bilgisayar korsanları hakkında suçlamada bulundu.
2017 seçimlerindeki zaferinden hemen önce Macron’un kampanyasıyla bağlantılı 20 bin kadar e-posta sızdırılmıştı. Siber saldırıda kullanılan robot hesaplar akla Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i ve Rus hükümetini getirmişti. Bu elektronik postalar Wikileaks’in yanı sıra Twitter ve Facebook’ta birçok alternatif sağcı aktivist tarafından paylaşılmıştı.
Rusya, Soçi’de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları’nda geniş çaplı doping iddiaları nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden ceza almış, ardından bilgisayar korsanları dünya genelinde spor kurumlarını hedef almıştı. 250’den fazla atlete ait sağlık kayıtları yayınlanmış ve dünyanın en büyük spor organizasyonlarından çok gizli veriler çalınmıştı.