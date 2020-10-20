ABD Adalet Bakanlığı’ndan 6 Rus’a Siber Korsanlık Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Fransa seçimlerine, Kış Olimpiyatları’na ve ABD hastaneleri ile işletmelerinin bilgisayarlarına sızdıkları gerekçesiyle görevdeki ve eski 6 Rus askeri yetkilisi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede bu kişilerin geniş yelpazedeki bir dizi yıkıcı faaliyeti ayrıntılandırıldı, bunların 2016 seçimlerine müdahale eden Kremlin ekibinden olduğu iddia edildi.

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre hakkında suçlama yapılan kişilerin tamamı Rus askeri istihbarat servisi GRU üyesi. İddianamede düzenlenen siber saldırıların amacının ‘‘Kremlin’in jeopolitik çıkarlarını ilerletmek ve düşmanlarına karşılık vermek’’ olduğu kaydedildi.

Bu kişilerin faaliyetleri arasında Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırı, Fransa’da 2017 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un siyasi partisinin sistemlerine sızma ve dışarıya bilgi sızdırma operasyonu, Rus atletleri doping gerekçesiyle yarış dışı bırakan Olimpiyat Komitesi’ni cezalandırma çabaları ve eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi hakkında yürütülen soruşturmaya müdahale amacıyla yapılan saldırılar gösterildi.