HABER

ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ Açıklaması

16.11.2018 21:50 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, Fethullah Gülen’in iade süreciyle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti arasında bağlantı kurulan herhangi bir görüşmeye dahil olmadıklarını ve böyle bir görüşmeden de haberlerinin olmadığını belirtti

ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ Açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Fethullah Gülen’in iade süreciyle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti arasında bağlantı kurulan herhangi bir görüşmeye dahil olmadıklarını ve böyle bir görüşmeden de haberlerinin olmadığını belirtti.

Amerikan NBC televizyonu dün geçtiği bir haberde, Beyaz Saray’ın, Pennsylvania’da yaşayan Fethullah Gülen’in iadesi ya da Amerika’dan gönderilmesi konusunda hukuki bazı yolları araştırdığını iddia etmişti. Haberde, amacın İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye’yi yatıştırmak olduğu ileri sürülmüştü. Habere göre, Beyaz Saray geçen ay aralarında Adalet Bakanlığı’nın da olduğu bazı federal birimlerden Gülen’in Amerika’dan çıkarılması seçeneğine ilişkin yasal yolları incelemelerini istedi.

VOA Türkçe muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanlığı sözcüsü dün bu konuda yorum yapmayacaklarını belirtmişti. Ancak sözcü Nicole Navas Oxman bugün VOA Türkçe’ye kısa bir açıklama gönderdi.

Oxman açıklamasında, “Adalet Bakanlığı Fethullah Gülen'in iadesini Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılandıran herhangi bir görüşmenin içerisinde olmadı ve böyle bir görüşmeden de haberdar değil” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’dan da dün benzer bir açıklama gelmişti. Beyaz Saray’dan bir yetkili, “Haber doğru değil. Beyaz Saray Gülen'in iadesini Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendiren herhangi bir görüşmede bulunmamıştır” demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da günlük basın brifinginde bir soru üzerine, “Gülen konusunda Türkiye’den birçok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet Bakanlığı ilgileniyor. Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebi değerlendiriliyor. Kaşıkçı ve Gülen konularının birbiriyle bağlantısı yok” diye konuşmuştu. Nauert, Beyaz Saray yetkilisinin "Gülen'in iadesini Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendiren herhangi bir görüşmede bulunmamıştır" açıklamasına da atıfta bulunmuştu.

Üst düzey bir Türk yetkili de iki konu arasında bağlantı olmadığını kaydetmişti.

NBC’den ‘Gülen’ İddiası

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
Florida’da Oylar Elle Yeniden SayılıyorFlorida’da Oylar Elle Yeniden Sayılıyor
Türk Amerikan İlişkilerinde Halkbank SorunuTürk Amerikan İlişkilerinde Halkbank Sorunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

İlginizi Çekebilir

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Trump'ı çok kızdıracak karar!

Trump'ı çok kızdıracak karar!

7 yaşındaki kızını sürekli telefonla oynuyor diye öldürdü!

7 yaşındaki kızını sürekli telefonla oynuyor diye öldürdü!

Görüntüler şaşkına çevirdi! Tartışma yaratan anlar ayin mi yapıyorlar?

Görüntüler şaşkına çevirdi! Tartışma yaratan anlar ayin mi yapıyorlar?

Kilogramın tanımı değişiyor

Kilogramın tanımı değişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.