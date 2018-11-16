ABD Adalet Bakanlığı’ndan ‘Fethullah Gülen’ Açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Fethullah Gülen’in iade süreciyle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti arasında bağlantı kurulan herhangi bir görüşmeye dahil olmadıklarını ve böyle bir görüşmeden de haberlerinin olmadığını belirtti.

Amerikan NBC televizyonu dün geçtiği bir haberde, Beyaz Saray’ın, Pennsylvania’da yaşayan Fethullah Gülen’in iadesi ya da Amerika’dan gönderilmesi konusunda hukuki bazı yolları araştırdığını iddia etmişti. Haberde, amacın İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye’yi yatıştırmak olduğu ileri sürülmüştü. Habere göre, Beyaz Saray geçen ay aralarında Adalet Bakanlığı’nın da olduğu bazı federal birimlerden Gülen’in Amerika’dan çıkarılması seçeneğine ilişkin yasal yolları incelemelerini istedi.

VOA Türkçe muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanlığı sözcüsü dün bu konuda yorum yapmayacaklarını belirtmişti. Ancak sözcü Nicole Navas Oxman bugün VOA Türkçe’ye kısa bir açıklama gönderdi.

Oxman açıklamasında, “Adalet Bakanlığı Fethullah Gülen'in iadesini Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılandıran herhangi bir görüşmenin içerisinde olmadı ve böyle bir görüşmeden de haberdar değil” ifadesini kullandı.