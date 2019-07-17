ABD Adalet Bakanlığı’ndan Şiddet Zanlısı Polis Lehine Karar

Amerika Adalet Bakanlığı, 2014 yılında gözaltına alındığı sırada boğazının sıkılması sonucu öldüğü iddia edilen siyah Amerikalı Eric Garner davasıyla ilgili kararını verdi. Bakanlık, yargılanan beyaz polis memuru hakkında kamu davası açılmayacağına kanaat getirdi.

New York Doğu Bölgesi savcısı tarafından yapılan açıklamada kararın, davayı bütünüyle inceleyip değerlendiren Adalet Bakanı William Barr tarafından verildiği belirtildi.

Garner 2014’te New York sokaklarında kaçak sigara satma suçuyla polis memuru tarafından tutuklandığı sırada kullanılmaması gereken bir teknik nedeniyle boğularak ölmüştü. Vidoya kaydedilen rahatsız edici görüntülerde Garner’ın son sözleri “Nefes alamıyorum” olmuştu. Görüntüler tüm polis teşkilatının tutuklamada kullanılması gereken gücün sınırıyla ilgili yeni bir eğitimden geçirilmesine neden oldu.

Adalet Bakanlığı, Eric Garner’ı kollarını boynuna dolayarak nefessiz bırakan ve ölümüne sebep olduğu iddia edilen beyaz polis memuru Daniel Pantaleo hakkında makul bir şüphe ötesinde federal Medeni Haklar Yasası’nı ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.