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ABD Adalet Bakanlığı’ndan Üç Kente Kaynakları Kesme Tehdidi

21.09.2020 20:50 | Son Güncelleme

Bakanlık, üç kente, anarşi ve şiddet olaylarının sokaklarda yayılmasına izin verdikleri gerekçesiyle federal kaynakların kesilebileceği tehdidinde bulundu

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Üç Kente Kaynakları Kesme Tehdidi

ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi günü üç kente, anarşi ve şiddet olaylarının sokaklarda yayılmasına izin verdikleri gerekçesiyle federal kaynakların kesilebileceği tehdidinde bulundu.

Adalet Bakanlığı, bu kentler arasında New York ile Oregon eyaletinin Portland kentini ve Washington eyaletinin Seattle kentini saydı. Her üç kentte de Mayıs ayında siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Adalet Bakanı William Barr, ‘‘Vatandaşların güvenliği tehdit altındayken vergi gelirlerinin boşa harcanmasına izin veremeyiz’’ dedi.

Adalet Bakanı Barr, bakanlık tarafından listeye alınan bu kentlerin tutumlarını değiştirerek yönetimin basit işlevlerini yerine getirmeyi daha ciddiye almalarını ve şehirlerini korumaya başlamalarını umduğunu kaydetti.

Başkan Donald Trump 2 Eylül tarihinde isyan, yağma ve özel mülke zarar verilmesi gibi durumlardan şehirlerini koruyamayan yerel yetkililerin, bu durumdan sorumlu tutulmasını öngören bir kararname çıkarmıştı. Buna göre bakanlığın bu şehirlere verilen bazı kaynakları kesmesinin değerlendirebileceği belirtilmişti.

Kararnamede adı geçen şehirler arasında New York, Portland ve Seattle’ın dışında başkent Washington da vardı.

Trump yönetimi yerel yetkililerin sorunlu bölgelerden polis güçlerini çekmesi, polis teşkilatının kaynaklarını kesmesi veya gerekli olan hallerde federal hükümetten güvenlik gücü desteği almayı reddetmesi durumunda listeye yeni şehirlerin de eklenebileceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Barr, son haftalarda savcılardan protesto gösterilerinde şiddete başvuranlar hakkında dava açılması için çalışmalarını istemişti.

Trump yönetimi polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının bastırılmasına destek vermek için bugüne kadar Portland, Kansas ve Seattle kentlerinde federal güvenlik güçlerini görevlendirdi. Yönetimin bu adımı gösterileri tetikleyeceği kaygısına neden oldu ve yerel yönetimlerden de tepki gördü.

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