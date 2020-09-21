ABD Adalet Bakanlığı’ndan Üç Kente Kaynakları Kesme Tehdidi

ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi günü üç kente, anarşi ve şiddet olaylarının sokaklarda yayılmasına izin verdikleri gerekçesiyle federal kaynakların kesilebileceği tehdidinde bulundu.

Adalet Bakanlığı, bu kentler arasında New York ile Oregon eyaletinin Portland kentini ve Washington eyaletinin Seattle kentini saydı. Her üç kentte de Mayıs ayında siyah Amerikalı George Floyd’un beyaz bir polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Adalet Bakanı William Barr, ‘‘Vatandaşların güvenliği tehdit altındayken vergi gelirlerinin boşa harcanmasına izin veremeyiz’’ dedi.

Adalet Bakanı Barr, bakanlık tarafından listeye alınan bu kentlerin tutumlarını değiştirerek yönetimin basit işlevlerini yerine getirmeyi daha ciddiye almalarını ve şehirlerini korumaya başlamalarını umduğunu kaydetti.

Başkan Donald Trump 2 Eylül tarihinde isyan, yağma ve özel mülke zarar verilmesi gibi durumlardan şehirlerini koruyamayan yerel yetkililerin, bu durumdan sorumlu tutulmasını öngören bir kararname çıkarmıştı. Buna göre bakanlığın bu şehirlere verilen bazı kaynakları kesmesinin değerlendirebileceği belirtilmişti.