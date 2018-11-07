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ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

Hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi

MARDİN (AA) - ABD'nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir ise duruşmada hazır bulundu.

Uluçay, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Duruşmada Uluçay, ''PKK ve KCK üyeliği ile suçlanıyorum. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve hazmedemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Uluçay'ın avukatı da ele geçirilen dijital materyallerin kendilerine de verilmesini ve Uluçay'ın tutuklu bulunduğu süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan Cangir ise uzun süre İHD'de görev yaptığı için Uluçay ile bir kez telefonda görüştüğünü ve suçsuz olduğunu savundu.

Cumhuriyet Savcısı, Uluçay'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Uluçay'a ait ele geçirilen dijital malzemelerin akıbetinin sorulması için İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına ve birer örneğinin sanık avukatına teslim edilmesine ve Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat'ta Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Uluçay'ın, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmişti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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