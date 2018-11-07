ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın yargılanması

MARDİN (AA) - ABD'nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir ise duruşmada hazır bulundu.

Uluçay, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Duruşmada Uluçay, ''PKK ve KCK üyeliği ile suçlanıyorum. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve hazmedemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Uluçay'ın avukatı da ele geçirilen dijital materyallerin kendilerine de verilmesini ve Uluçay'ın tutuklu bulunduğu süre ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan Cangir ise uzun süre İHD'de görev yaptığı için Uluçay ile bir kez telefonda görüştüğünü ve suçsuz olduğunu savundu.