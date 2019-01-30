ABD Adana Konsolosluğu Tercümanına Hapis Cezası

Türkiye’de iki ABD çalışanı daha soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Mete Cantürk ve Metin Topuz İstanbul’daki ABD Konsolosluğu’nda çalışıyorlardı.

ABD’nin Ankara’daki en üst düzey diplomatı Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier de diğer ABD’li yetkililerle birlikte duruşmada hazır bulundu.

Uluçay, 2017 yılının Şubat ayında terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İddia makamı Uluçay’ın Kürt militanlar adına halkı kışkırttığı ve provokasyon yaptığını öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Uluçay’ın silahlı terör örgütüne üye olmadığı ancak bilerek ve isteyerek yardım yaptığına hükmedildiğini bildirdi.

Uluçay dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak mahkeme tutuklu olduğu yaklaşık iki yıllık süreyi gözönünde bulundurarak Uluçay’ın yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi koşuluyla tahliyesine karar verdi.

Topuz hakkında yazılan iddianamede casusluk ve hükümeti devirmeye çalışma suçlarına yer verilmişti. Topuz, ABD’de yaşayan ve Ankara’nın 2016’daki darbe girişiminin arkasında olduğuna inandığı Fettulah Gülen’le bağlantılı olmakla suçlanıyor. Topuz’un Ekim ayında gözaltına alınması ABD ve Türk hükümetleri arasında vize hizmetlerinin durdurulması krizine yol açmıştı.

Yaklaşık 20 yıl Türkiye’de yaşayan ve çalışan ABD’li rahip Andrew Brunson’un hapse atılması Washington’un tepkisini çekmişti. Başkan Donald Trump Brunson’un serbest bırakılması için Türkiye’ye baskı uygulamak amacıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulama kararı almış ayrıca alüminyum ve çelik ithalarında gümrük vergilerini arttırmıştı. Bu da Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesine yol açmıştı.

Brunson 2017 yılının Ekim ayında terörle bağlantılı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunmuş ancak iki yıl gözaltında kalmasının ardından ülkeden ayrılmasına izin verilmişti.

ABD ve Türkiye vatandaşı olan NASA çalışanı Serkan Gölge de Türkiye’de 2016’dan bu yana hapiste.

