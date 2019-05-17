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ABD Adana Konsolosluğundan Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yardımcısı Figen Altındağ’a nezaket ziyaretinde bulundu.Türk, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, Konsolos Ekonomi Müdürü Kara Babrowski ve beraberindekileri kapıda karşıladıktan sonra makamında ağırladı.

ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yardımcısı Figen Altındağ’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Türk, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, Konsolos Ekonomi Müdürü Kara Babrowski ve beraberindekileri kapıda karşıladıktan sonra makamında ağırladı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Konsolos Baez ve beraberindekileri Mardin’de görmekten dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bu süreç bizim için çok önemli bir süreç. Bu süreçte oturup tartışmak, konuşmak güzel bir şey. Yaşanan süreçten sonra düşüncelerimizi aktarabilmemiz ve böyle bir diyalog oluşturmaktan dolayı da mutluyuz” dedi.
Konsolos Baez, Mardin’e üç kez geldiğini kaydederek, Ahmet Türk’ü tekrar Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Baez, "Siz, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tekrar gelip sizleri ziyaret etmem, çok hoşuma gitti. Bu ziyareti kabul ettiğiniz için çok teşekkür eder görevinizde başarılar dilerim" diye konuştu.

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