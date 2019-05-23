ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez'den gazetecilere iftar

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, gazetecilerle iftarda buluştu.

Baez, konsolosluk konutunda gazetecilere verdiği iftarda tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu özel zamanda toplanmanın önemine işaret etti.

Her zamanki gibi topluma pozitif yönlerde katkıda bulunmak için gayret ettiklerini dile getiren Baez, şunları söyledi:

"Konsolosluk bölgemizde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek tebrik ediyor ve ortak program yapmak için elimizi uzatıyoruz. ABD değişim programları için adayları ve Büyükelçilik hibe yarışması için başvuruları değerlendiriyoruz. Bu iki program, yerel liderlerin ve organizasyonların küresel ağlar kurmalarına ve hali hazırdaki işlerini desteklemek için kaynaklar bulmalarına yardım ediyor. Ramazan bir arada olma zamanıdır."

Konsolosluğun Adana'da yaklaşık 60 yıldır hizmet sunduğunu aktaran Baez, "Amerikalı diplomatlar ve aileleri şehri ikinci bir ev olarak gördüler. Toplumunuzun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz." dedi.