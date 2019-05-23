ABD Adana Konsolosu Baez, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında, “Topluma pozitif yönde katkıda bulunmak için gayret ediyoruz. Konsolosluğumuzun açıldığı 60 yıldan bu yana Amerikalı diplomatların ve ailelerinin Adanalılar tarafından içtenlikle karşılanmasından onur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

ABD’nin Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez ve İncirlik Hava Üssü ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, Ramazan dolayısıyla basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Baez, konutunda iftar öncesi gerçekleştirdiği açıklamasında Ramazan’ın bir arada olma zamanı olduğunu ve konsolosluğun açıldığı 60 yıla yakın zamandır Amerikalı diplomatların ve ailelerin Adanalılar tarafından içtenlikle karşılanmasından dolayı onur duyduklarını ifade etti.

Topluma pozitif yönlerde katkıda bulunmak için gayret ettiklerini belirten Baez, “Yerel seçimlerin ardından konsolosluk bölgemizde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek tebrik ettik. ABD değişim programları için adayları ve Büyükelçilik hibe yarışması için başvuruları değerlendiriyoruz. Bu iki program, yerel liderlerin ve organizasyonların küresel ağlar kurmalarına ve halihazırda mükemmel olan işlerini desteklemek için kaynaklar bulmalarına yardım ediyor” dedi.

Yaz yaklaşırken konsolosluğun geçiş sezonuna girdiğini kaydeden Baez, “Çalışanlarımızın birçoğu bir sonraki görevlerine gidecekler. Onların yerine gelecek yeni diplomatlarla birlikte 1961’den bu yana Adana halkıyla sürdürdüğümüz dostluğu devam ettireceğiz. Herkese huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Toplantıya katılan İncirlik Hava Üssü ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst ise NATO müttefikleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izniyle İncirlik’te bulunan ABD askeri gücünün, bölgenin savunmasına yardımcı olduğunu ve gerektiğinde tehditlere karşı koyarak küresel harekatlara destek sağlamak açısından Türkiye’nin de yardımıyla bir sembol olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İncirlik Hava Üssü’ne atanan Albay Hurst, Türk toplumunun kendisini dostça karşılamasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Türk dostlarımızla yan yana çalışmak, harekat yeteneğimizin ve ittifak birliğimizin temelidir. Küresel iletişim ağı kurmak ve sürekli dostluklar sağlama fırsatı hepimizin yararınadır. Üs içerisine beraber çalıştığımız Türk arkadaşlarımızın kültürünü bizimle paylaşması bize büyük yararlar sağlamakta ve herkesin yararına kararlar almamızda çok yardımcı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ezanın da okunmasıyla iftar yemeğine geçildi. ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ve Albay Hurst, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

