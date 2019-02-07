ABD Adem Yılmaz'ın Türkiye'ye sınır dışı edilmesine tepkili

ABD, Berlin'in kararından derin hayalkırıklığı duyulduğunu açıkladı.Almanya'nın terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ı Türkiye'ye sınır dışı etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini topladı.

ABD Adalet Bakanı Matthew Whitaker konuya ilişkin yaptığı açıklamada Washington'ın karardan hayalkırılığı duyduğunu söyledi. Whitaker, "Almanya'nın, Adem Yılmaz gibi tehlikeli bir teröristi, iki Amerikan askerini öldürmekte rolü nedeniyle ABD'de adaletin karşısına çıkmak üzere sınır dışı etmek yerine Türkiye'ye sınır dışı etmesinden derin hayalkırıklığı duyuyoruz" dedi.

ABD'nin Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan da IŞİD'le mücadele koalisyonunun toplantısı için ABD'de olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la bir araya geldi.

Alman yetkililerse kararın yasalar çerçevesinde aldığına dikkat çekiyor. Frankfurt'taki mahkemenin sözcüsü Gundula Fehns-Boeer, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, bir kişinin iki kez cezalandırılmasının mümkün olmayacağını söyledi. Sözcü sınır dışı etme işleminin ABD'nin cezalandırılmış suçları kapsamayacak şekilde suçlama yöneltmesi durumunda mümkün olabileceğini söyledi.