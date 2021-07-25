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ABD Afgan Mültecileri Ülkeye Getirmek İçin Girişimlerini Hızlandırıyor

25.07.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık bir acil yardım fonunu onayladı. Söz konusu fon Afgan mülteciler için özel mülteci vizesi başvurusu yapanları da içeriyor

ABD Afgan Mültecileri Ülkeye Getirmek İçin Girişimlerini Hızlandırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık bir acil yardım fonunu onayladı. Söz konusu fon Afgan mülteciler için özel mülteci vizesi başvurusu yapanları da içeriyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, buna ek olarak ABD kurumlarının envanterinde bulunan 200 milyon dolarlık benzeri bir bütçenin de devreye alındığı belirtildi.

ABD yönetimi, uzun yıllardır Afganistan’daki ABD kuvvetleriyle birlikte görev alan Afganistan vatandaşları ve ailelerine Amerika’ya gelebilmeleri için özel bir vize program uygulamaya hazırlanıyor. Taleban örgütünün bu kişileri ve ailelerini hedef almasından korkuluyor.

Afganistan’dan Amerika’ya getirilecek olan kişilerin bu ayın sonunda Virginia’daki Fort Lee Askeri Üssü’ne ulaşması bekleniyor. Bu kişiler vize başvurularının sonuçlanması süreci boyunca burada kalacaklar.

ABD Savunma Bakanlığı, Fort Lee üssüne yaklaşık 2500 kadar kişinin alınabileceğini açıkladı.

Biden yönetimi, ülke içerisinde ve yurtdışındaki benzer tesislerin de Afgan mültecilerin, vize süreçlerinde bekletilmesi için kullanılmasını değerlendiriyor.

Özel vize programı, 2001 yılında ABD kuvvetlerinin Afganistan’ı işgal etmesinden bu yana ABD hükümeti adına çevirmen ya da diğer benzeri görevlerde çalışmış kişiler için uygulanıyor.

Perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi, yaklaşık 8 bin kişiye bu özel vizenin verilmesiyle ilgili bir kararı kabul etti. ABD’li yetkililer hali hazırda 18 bin civarında vize başvurusu olduğunu ifade ediyorlar.

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