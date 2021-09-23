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”ABD Afgan Mültecilerle İlgili Sorumluluk Almalı”

23.09.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonuna özel röportaj verdi. Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi

”ABD Afgan Mültecilerle İlgili Sorumluluk Almalı”

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times gazetesinin yayın kurulunu kabul etti. CBS televizyonuna özel röportaj verdi.

CBS, pazar günü tamamı yayınlanacak olan röportajın Afganistan konusunda Erdoğan’ın bir soruya verdiği yanıtı paylaştı.

Erdoğan, CBS’e verdiği özel röportajda ABD’yi Afganistan politikası nedeniyle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika orada niçin var?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gücünün Afgan mültecileri almaya yetmeyeceğini, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD'nin çok şey yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek. Türkiye'de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci var. Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez" diye konuştu.

Yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ve bugün çok sayıda liderle ikili görüşme yaptı. Bazı görüşmelere heyette bulanan bakanlar ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Türkevi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetiyle birlikte New York’a gelen gazetecilere de temaslarıyla ilgili bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Göbeklitepe dikilitaşının kopyası BM bahçesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi Binası'nın bahçesinde Göbeklitepe’deki 12 bin yıllık bir dikilitaşın küçültülmüş halinin sergilenmesiyle ilgili, kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan fotoğraflı bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun” paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört günlük New York ziyaretini bu akşam tamamlayıp beraberindeki heyetle Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

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