ABD Afgan Tercümanları Başka Ülkelere Yerleştirmeye Hazırlanıyor

Biden yönetimi Afganistan’dan çekilme tamamlanmadan savaş sırasında ABD güçleri için çalışmış olan bir grup Afgan tercümanı tahliye etmeye hazırlanıyor. İlk aşamada vize işlemlerini başlatmış olanlar Afganistan’dan çıkarılacak.

Amerikalı yetkililer Afganların nereye gönderileceği ya da ilk aşamada kaç kişinin olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Amerikalı bir yetkili gerekirse daha sonra başka tahliye seçeneklerini de değerlendireceklerini belirtti.

Adını vermeyen Amerikalı bir yetkiliye göre, 20 yıl devam eden savaşta ABD’ye yardım eden Afgan tercümanlar ve ailelerinin başka ülkelere ya da ABD topraklarına yerleştirilmesine ilişkin planlama hızlandı. Beyaz Saray da 23 Haziran’dan itibaren Kongre üyelerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmeye başladı.

İlk aşamada özel göçmen vizesi başvurusu olanlar tahliye edilecek

İlk aşamada ABD için çalışmış olanların yararlanabileceği özel göçmen vizesine başvuru sürecini başlatmış olanlar Afganistan’dan başka ülkelere gönderilecek.

Amerikalı yetkililer sürecin ABD’nin konsolosluk faaliyetlerine ilişkin yasalarla uyumlu ve Kongre ile de eşgüdümlü bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Kongre üyeleri son 20 yıldır ABD’nin ülkedeki askeri operasyonlarına yardımcı olan ya da tercüman olarak çalışmış olan Afganlar’ın tahliye edilmesi konusunda Biden yönetimine bir süredir baskı uyguluyor.

Temsilciler Meclisi’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen bir oturum sırasında söz alan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Peter Meijer, “Hayatını bizim için tehlikeye atan cesur müttefiklerimizi korumak üzere ahlaki bir sorumluluğumuz var. Aylardır yönetimi devreye sokarak bir plan oluşturulmasını sağlamak üzere çalışıyoruz ancak az sayıda somut sonuç elde ettik” demişti.

Çoğu Afgan göçmen vizesini son şans olarak görüyor

Kongre’de her iki siyasi partiden de destek olmasına rağmen, Biden yönetimi tahliye konusunda desteğini kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmemişti. Biden yönetimi ve Amerikalı askeri yetkililer, Afganlar’ın başka ülkelere yerleştirilmesi konusunda ihtiyatlı konuşmuş, ABD’nin askeri varlığının azalacağı bir dönemde hassas güvenlik durumu sebebiyle kitlesel bir tahliye söylemini kullanmaktan kaçınmıştı.

Taleban bu ay başında yazılı bir açıklama yaparak ABD ve Batı ülkelerinin çıkarları için çalışmış olanların hedef alınmayacağını belirtmişti. Ancak yine de çoğu Afgan, yolsuzluk, güvenlik kaygısı ve Taleban şiddeti korkusuyla özel göçmen vizesini Afganistan’dan ayrılmak için son şans olarak görüyor.

Başkan Biden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşecek

Beyaz Saray plan kapsamında ABD’nin çekilmesinin ardından Afganistan’da kalacak olan ancak ülkeden ayrılmak isteyenlerin özel göçmen vizelerinin işleme alınması için kaynakları arttıracak.

Amerikalı bir yetkili, Biden yönetiminin vize başvuru sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla hızlı çözümler bulmak üzere Kongre ile çalışacağını söyledi. Olası çözümler arasında ABD’nin ulusal güvenliğini etkilemeyecek şekilde bazı gereksinimlerde düzenlemelerin yapılması, tekrara düşen evrak işlerinin kaldırılması yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşecek.

Polonya bu ay sonuna kadar çekiliyor

Polonya da Afganistan’daki askerlerini Haziran ayı sonuna kadar çekeceğini açıkladı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ilk grup askerin Perşembe gecesi Polonya’ya döneceğini belirtti.

ABD ve NATO’nun çekilmesinin ardından Afganistan’da güvenliği Afgan ordusu ve polis teşkilatının sağlaması bekleniyor.

Kunduz’daki çatışmalarda 28 sivil hayatını kaybetti

Ülkede çatışmalarsa sürüyor. Afganistan’ın kuzeyindeki Kunduz bölgesinde bir haftadır devam eden yoğun çatışmalarda en az 28 sivilin hayatını kaybettiği, 290 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ölen ve yaralananların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğu kaydedildi.

ABD’nin Nisan ayında çekilme planını açıklamasından bu yana Taleban’ın özellikle ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışması nedeniyle çatışmalar yoğunlaşmış durumda.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanı Lloyd Austin Çarşamba günü Kongre’de verdikleri ifadede Telaban’ın bazı bölgeleri ele geçirdiğini; ancak herhangi bir vilayet başkentini alamadıklarını belirtmişti.

“Bazı etnik gruplar silahlanıyor”

Katar’ın başkenti Doha’da yapılan barış görüşmeleri de tıkandı. Birleşmiş Milletler’in Afganistan temsilcisi bu hafta yaptığı açıklamada Taleban’ın 370 bölgenin en az 50’sini ele geçirdiğini ve bazı vilayetlerde başkentleri kontrol altına alabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar bazı etnik grupların silahlanması sebebiyle ülkede iç savaş riskinin artabileceğine dikkat çekiyor.

