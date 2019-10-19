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ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2019 23:42 | Son Güncelleme

Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını koruyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Söz konusu saldırıyı "korkakça ve alçakça" şeklinde nitelendiren Pompeo, "İbadethaneler sığınaktır, terörün hedefi olmamalıdır. Tüm dünyadaki insanlar gibi Afgan halkı da güven içinde yaşama ve ibadet etme hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki barış sürecinin önemine işaret eden Pompeo, "ABD, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını koruyor. Teröre karşı mücadelemize de devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan ABD Mike Pompeo

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